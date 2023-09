Mennyire fáj artistának lenni?

A szeptember 17-ei, 15 órakor kezdődő utolsó előadást a Mediaworks felületein élőben követhetik majd. Ennek apropóján pedig kollégáink betekintést nyerhettek az utolsó előadások egyikébe péntek délután – írta meg a borsonline.hu.

A Duo Donnert (Donnert Ryan és Szécsényi Anna) – görkorcsolya száma a Fővárosi Nagycirkuszban 2022. szeptember 1-jén ( Fotó: Bors/Knap Zoltán)

És ha már ott jártak, ki is próbálták az egyik leglátványosabb rekvizitet, a gurtnit. A mutatványt komoly szervezőmunka előzte meg, és az tette lehetővé, hogy a stáb egyik tagja újságírói karrierje előtt artistaként dolgozott, többek között a Fővárosi Nagycirkuszban is. A forgatócsoport abszolút civil tagja megdöbbenve tapasztalta, mennyire fájdalmas még a legegyszerűbb trükk kivitelezése is. Hogy hogyan is zajlott a próbafolyamat, az a borsonline.hu-n is megjelent videóból kiderül.

És ne felejtsék, szeptember 17-én délután három órától még egyszer elrepíti önöket a Fővárosi Nagycirkusz a sztyeppék távoli, mégis ismerős világába.

Kövessék online élőben az előadást!

Borítókép: Egy gurtni előadás közben (Fotó: Urbán Ádám)