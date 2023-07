Magyar tehetségek a Cirkuszok éjszakáján

Tíz évvel ezelőtt a Fővárosi Nagycirkusz (FNC) és három magáncirkusz összefogása hívta életre hagyományteremtő céllal az eseményt. A cirkuszművészet ünnepén Közép-Európa egyetlen kőcirkusza egy különleges, soha vissza nem térő előadással készül a cirkuszrajongóknak. A vadregényes keleti sztyeppék egzotikus világát idéző A sztyeppe illata című műsor – amelyről korábban beszámolót is olvashattak – szereplői mellett porondra lép hangaperzs számával a Duo Fossett, Dobos Richárd pedig lengőrúdon mutatkozik be. Az este egyik különlegessége a Fényes Porond cirkuszfesztivál arany- és különdíjas produkcióját bemutató két fiatal artista, Buti Olivér és Jagudits András bravúros deszkaszáma.

Buti Olivér és Jagudits András deszkaszámmal lesz látható a Cirkuszok éjszakáján (Fotó: Urbán Ádám/Fővárosi Nagycirkusz)

Az évtizedes tapasztalat a garancia a Cirkuszok éjszakáján

Az est rendezője Graeser József „Dodi”, a FNC szakmai vezetője, aki 1966-ban kezdte pályafutását. Feleségével, Graeser Józsefné Bettivel 1973 óta partnerek a porondon és azon kívül is. Hintaszámukkal bejárták az egész világot, 1973-tól 2000-ig léptek fel közösen, Graeser József pedig 2012 óta dolgozik a budapesti kőcirkusznál.

Az itt végzett munkáját az Európai Cirkuszszövetség díjjal ismerte el a 11. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon, ezenkívül feleségével együtt művészi életpálya elismeréssel tüntették ki. 2020-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át több évtizedes és magas színvonalú artistaművészeti életútja, valamint példamutató munkája megbecsüléséül.

Feltétlen bizalom

A Duo Fossett, azaz John Laci Fossett és Krich Noémi nem első alkalommal látható magyarországi produkcióban. Noémi Magyarországon született és nőtt fel, majd a Baross Imre Artistaképző Intézet befejezése után Angliában kezdte el az artistapályát. Ott ismerkedett meg partnerével, akivel nemcsak a levegőben, de az életben is egy párt alkotnak. Laci apai ágon egy többgenerációs angol artistadinasztia sarja, gyerekkora óta tudja, hogy családja nyomdokaiba fog lépni. Mivel partnerével nem akartak elszakadni egymástól, létrehozták saját számukat. Ahogy Noémi, úgy Laci is a levegőben dolgozott gurtniszámmal és lengőrúddal, így kézenfekvő volt a közös levegőszám készítése. A bizalom a manézsban és azon kívül is nagyon szilárd közöttük, kételyek nélkül bízzák egymásra az életüket.

Dobos Richárd a táncon keresztül jutott el a cirkuszhoz (Fotó: Urbán Ádám/Fővárosi Nagycirkusz)

Porondon a tánc

Dobos Richárd a társastáncok világából érkezett, és 2006-ban, a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivált látva esett szerelembe a cirkusz világával. Egy új társ után kutatva találkozott a rúdzsánerrel 2020-ban, majd megalkotta a saját stílusát új „partnerével”. Levegőszámában ötvöződik az erő és a hajlékonyság; a férfias energiák lágy mozdulatokkal egészülnek ki. Számának különlegessége, hogy az ötméteres, szabványosnak tekinthető lengőrúd helyett a háromméteres, úgynevezett dance aerial pole rudat használja, amin 193 centiméteres magassága miatt minden trükköt szó szerint centire pontosan kell végrehajtania.

Modern csavar

Buti Olivér és Jagudits András a modern cirkusz áramlatát képviseli a programban. A yuppie-nak öltözött fiatal akrobaták produkcióját nevezhetnénk rövid kortárs etűdnek is, bár ezen a ponton már elmosódnak a határok a műfajok között. Produkciójuk a francia Yoann Bourgeois kortárs trambulin cirkusz/tánc előadását idézi néhány ponton, például az elernyedt testes repülésekben, zuhanásokban. A felrepülő fiúk a levegőben sem esnek ki szerepükből, kihasználva a tér adottságait az egész porondot bejárják. Olivér és András idén vett részt először cirkuszfesztiváli megmérettetésen, egész pontosan a Yaskrava Arena (Fényes Porond) gyermek- és ifjúsági cirkuszfesztiválon. Ez egy eredetileg ukrán fesztivál, amit idén a háború miatt Budapesten, a Fővárosi Nagycirkuszban rendeztek meg. Különleges deszkaszámukkal arany- és különdíjat szereztek a Baross Imre Artista- és Előadóművészeti Akadémia növendékei.