Nyolc bemutató a Vígszínház három játszóhelyén a 2023/24-es évadban

A Pesti Színházban október 7-én a legismertebb izraeli drámaíró, Hanoch Levin Krum című tragikomédiájának magyarországi ősbemutatóját láthatják a nézők Valló Péter rendezésében. A Pinokkiót Keresztes Tamás állítja színpadra, Sztevanovity Dusán dalszövegeivel és Presser Gábor zenéjével december 9-én, míg az Ármány és szerelem David Doiasvili rendezésében márciustól lesz látható a Vígszínházban. A Pesti Színházban az Amadeust Hegedűs D. Géza, Goldoni A hazug című művét Horváth Csaba állítja színpadra. A Házi Színpadon Bornemissza Péter Magyar Elektráját Valló Péter, Schwajda György Csodáját Dino Benjamin rendezi.

A Vígszínház társulata. Fotó: Vígszínház



Elindult a Vígszínház 2023/24-es évada

– Mindannyiunkat folyamatosan kihívások elé állítanak, újratervezésre késztetnek a mindennapok – kezdte beszédét a sajtótájékoztatón a színház igazgatója. – Ezért is szeretném megköszönni a társulat nevében nézőink bizalmát. A Vígszínház 2023/24-es évadára ugyanis már több mint 7200 bérlet fogyott, ami meghaladja a 2019-ben, a járvány előtti utolsó békeévben értékesített bérletek számát. Köszönjük, hogy velünk vannak! – emelte ki Rudolf Péter, majd a színpadon helyet foglaló rendezőkkel és színészekkel beszélgetett az előadásokról.

Mohácsi János, Molnár Ferenc darabjának rendezője elmondta, hogy Az üvegcipő ősbemutatója 1924-ben volt a Vígszínházban. A teátrum házi szerzője, Molnár Ferenc a szóbeszéd szerint a darabban saját magánéleti válságát írta ki magából. Szabó Irma, a Józsefváros kis Hamupipőkéjének és Sipos Lajos műbútorasztalos szerelmének története egy izgalmas, konfliktusokkal teli szerelmi négyszög, amely összeomló és felépülő kapcsolatokon keresztül bontakozik ki. Az élőzenével kísért előadás főbb szerepeiben Waskovics Andrea, Stohl András, Kovács Patrícia és Medveczky Balázs lesz látható. A Valló Péter rendezővel folytatott beszélgetésből kiderült, hogy a Pesti Színházban már zajlanak a Krum próbái. Hanoch Levin életszeretettel és humorral teli, az 1970-es években írt művét az utóbbi időben újra felfedezték Európa-szerte. Az előadás középpontjában a fiatal generáció jövőkép nélkülisége és elmagányosodása áll. A szerző azonban úgy mesél a legfontosabb dolgokról – a szerelemről, a magányról, az élet élhetetlenségéről és a be nem teljesített vágyakról –, hogy közben még nevetni is tudunk mindezeken. A főbb szerepekben Wunderlich József, Nagy-Kálózy Eszter, Kövesi Zsombor, Ötvös András és Szilágyi Csenge lép színpadra. Hegedűs D. Géza rendezésében láthatja a közönség Peter Shaffer Amadeus című világhírű drámáját, melyben a művészeti hagyományokat tisztelő, rendkívül sikeres alkotó kerül szembe az újító zsenivel. Salieri számára rövidesen már a fiatal Mozart puszta léte is provokáció. November 25-től a Pesti Színházban Ötvös András és ifj. Vidnyánszky Attila főszereplésével adják elő a művet, amely szellemesen beszél tehetségről, sikerről, a zsenikben is ott rejlő tökéletlenségekről. Mint mondták, az alkotói csapat arra törekszik, hogy egyensúlyt teremtsen a mű alapjául szolgáló és széles körben elterjedt pletykák, valamint a történelmi tények között.

Alighanem nagy sikerre számíthatnak a Pinokkió című zenés road movie előadásával, melyet Keresztes Tamás rendezésében, Presser Gábor zenéjével Dino Benjamin, Borbiczki Ferenc, Hegyi Barbara, Kern András, Seress Zoltán, Majsai-Nyilas Tünde, Halász Judit, Igó Éva, Méhes László, Antóci Dorottya, Szántó Balázs és Varga-Járó Sára szereplésével láthat a közönség. December 9-én a Vígszínház színpadán megelevenedik Collodi története. Keresztes Tamás elmondta, hogy Presser Gábor zenéje egy egészen különleges univerzumba röpíti a nézőket. Az énekes próbáról levetítettek egy kis filmet is, amelyben hallhattuk a fülbemászó „palacsintadalt”. Ez Rudolf Péter megítélése szerint az új „szilvásgombóc-dal” lesz, utalva A padlás híres dalára. Hajmeresztő kalandokon és csodás dalokon keresztül követhetjük végig, mi kell ahhoz, hogy egy a zabolátlan kisgyerek felismerje a bajtársiasság fontosságát.

Goldoni A hazug című darabja kiváló jellemkomédia, amely egy különös és igen szórakoztató embertípust állít elénk a hazugságaival zsonglőrködő Lelio személyében, aki gyökértelen világutazóként városról városra, szerelemről szerelemre vándorol. De vajon meddig terjed Lelio szabadsága a saját maga által kitalált és felépített alternatív valóságban és történetekben? Horváth Csaba rendezése ezt a jelenséget mutatja be modern és árnyalt megközelítésben a commedia d’ell arte kortársra hangolt eszközeivel. Az előadás február 24-től Ertl Zsombor, Radnay Csilla, Petrik Andrea, Orosz Ákos, Brasch Bence, ifj. Vidnyánszky Attila, Kőszegi Ákos, Lukács Sándor, Bach Kata, Telekes Péter és Kövesi Zsombor szereplésével lesz látható a Pesti Színházban.

David Doiasvili, az Ármány és szerelem rendezője videóüzenetben köszöntötte a részvevőket. Kiemelte, hogy a jelenben fogja elhelyezni a híres történetet. „Korunk társadalma hihetetlenül izgalmas, és olykor nehéz lehet, hogy elválasszuk vagy megkülönböztessük az ármányt a szerelemtől” – jelentette ki az üzenetben a rendező.

Schiller szenvedélyektől szétrobbanó darabjában örök ellentétpárok csapnak össze: a kötelesség és a szabadság, a hatalomvágy és az erkölcsi tisztaság, a megfelelési kényszer és önmagunk vállalása, az önzés és a szerelem. Az előadás 2024. március 9-től látható a Vígszínházban Hegedűs D. Géza, Medveczky Balázs, Márkus Luca, Nagy-Kálózy Eszter, Horváth Szabolcs, Rudolf Péter, Hegyi Barbara és Hirtling István szereplésével.