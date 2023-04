Ionesco Macbettje érkezik a Vígszínházba

A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásában Silviu Purcarete rendező cirkuszi, freak show környezetbe helyezi a történetet. Ionesco szövege arra hívja fel a figyelmet még a hidegháború éveiben, hogy a politikát elárasztották a gondolattalan, kisstílű és a megszerzett hatalomhoz véresen ragaszkodó tucatemberek, akik nem látnak túl a politikai ellenfél megsemmisítésének beszűkült logikáján. A rendező ennek kapcsán osztotta meg a gondolatait.

A freak show eszközeivel dolgozik a rendező. Forrás: Kolozsvári Állami Magyar Színház

– Ionesco maga is mintha kifejezetten ezt sugallná. Ez egy olyan darab, melyet igazán nyers, egyszerű, vásári nyelven kell megszólaltatni. A szerző egy adott ponton maga is említést tesz a történet cirkuszi dimenziójáról. Amit pedig a Shakespeare-darab nyilvánvalóságán túl hangsúlyozni akart, az az, hogy Macbett azért lett olyan, amilyen, mert így folytak le az események. Hogy az a boszorkány – aki egy hipotézis –, efelé tolta el a szereplőt, de bárki más lehetett volna a helyében. Banco például ugyanezt a pályát futotta volna be. Úgy történt, mint a rulettben: a golyó a rulettnek épp ebben a rekeszében landolt, és nem a másikban. Egyébként a szereplők egyformák, ugyanolyan esélyük van arra, hogy zsarnokká és gonosztevőkké váljanak. Csupán a véletlenen múlik, hogy egyikük azzá váljon, a másikuk meg nem. De lényegében mindenki, aki ezen a hatalmi pályán mozog, magában hordozza a bűnözés csíráját – emeli ki a rendező.

Az előadást a 14 éven felüli nézőknek ajánljuk!

Borítókép: Abszurd világba kalauzol Silviu Purcarete rendezése (Forrás: Kolozsvári Állami Magyar Színház)