Összefogtak a pécsi kulturális intézmények, hozzáférhetőbbé válhat a magaskultúra a PTE polgárai számára

A PTE Művészeti Kara a térség kulturális életének meghatározó szereplője

Pécs városának kulturális csúcsintézményei és a Pécsi Tudományegyetem megállapodásáról a Bama.hu is hírt adott. Idézik Miseta Attilát, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntőjében kiemelte, hogy büszke arra, hogy a PTE Művészeti Kara a szakmai tevékenység mellett a térség kulturális életének meghatározó résztvevője is egyben.

– A kar hallgatói és dolgozói elhivatottan ápolják a Kárpát-medencéhez, és benne Pannóniához köthető művészeti értékeket, ami mindannyiunk számára követendő példa kell hogy legyen. Bízom abban, hogy ez a mostani formális együttműködés tovább erősíti azt a kapcsolatrendszert, ami jelenleg is fennáll a Pécsi Tudományegyetem és a kulturális intézmények között

– mondta a rektor.

A PTE vezetősége hozzáférhetővé szeretné tenni a magaskultúrát az oktatók és a diákok számára. Fotó: Csortos Szabolcs

Felvenni a versenyt a kétes eredetű kulturális csábításokkal

– A fiatal felnőttek számára olyan kulturális értékek és élmények felmutatására van szükség, amelyek felvehetik a versenyt a tiszavirág-életű, ám kétes eredetű kulturális csábításokkal – ezt már Fülöp Péter, a PTE kulturális tanácsadója mondta az együttműködés bejelentésekor.

Ennek érdekében a Pécsi Nemzeti Színház is a kezdeményezés mellé állt, így a teátrumot partnerként köszönthette a PTE:

Az intézményünk 2025-ben lesz százharminc éves

– hangsúlyozta Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója, aki arról is beszélt, hogy egy PTE-bérletet is be szeretnének vezetni a jelenlegi 12 klasszikus bérlet mellett.

Ez jelentős kedvezményekkel is jár a PTE-polgároknak: bérletet 10 százalékkal olcsóbban vehetnek, továbbá annak felmutatásával 20 százalékos kedvezményt kapnak az N. Szabó Sándor teremben és a Kamaraszínház színpadra állított előadásaira.

De az egyetemi polgárok a színházi kulisszák mögé is betekinthetnek: – Előre egyeztetett időpontban nagyon szívesen látjuk az egyetem hallgatóit, dolgozóit színházlátogatásokra, nyílt próbákra, erkélykoncertekre, találkozhatnak művészeinkkel, alkotóinkkal, a külföldi hallgatókra gondolva, egyeztetést követően, nagyon szívesen feliratozunk előadásokat – sorolta Lipics Zsolt.

Fókuszban az előadó-művészet

Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója beszédében kiemelte, hogy az előadó-művészeti világ folyamatosan változik, ez pedig újabb és újabb kommunikációs nyelvet és infrastrukturális környezetet kíván.

– Ez egy olyan terület, ahol mód van arra, hogy az egyetem emberei és a művészetek menedzsmentje közösen gondolkozzon – hangsúlyozta az igazgató, aki hozzátette, húsz százalék kedvezményt biztosítanak az egyetemi polgároknak.

Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója videóüzenetben jelentkezett be, aki hangsúlyozta, hogy céljuk, minél több koncerten lássák viszont a hallgatókat és egyetemi dolgozókat egyaránt.

„A Filharmónia Magyarország három csomagot biztosít a Pécsi Tudományegyetem polgárai számára, az első a Helyvadász jegy, melynek vásárlási lehetősége 24 órával az adott koncert előtt nyílik meg az egyetemistáknak, a kedvezmény mértéke itt mindig az aktuális rendezvénytől függ majd. A szervezet tízéves évfordulójára tekintettel tíz százalék kedvezményt biztosítanak az egyetem polgárainak, emellett minden 10. jegyet ajándékba adnak. Az utolsó, egyedi kedvezményt pedig magának az egyetemnek biztosítják csoportos jegyvásárlás esetén” – olvasható a Bama.hu oldalon.

Borítókép: Együttműködési megállapodást írtak alá a PTE és a pécsi kulturális intézmények (Fotó: Csortos Szabolcs)