Tíz nap múlt, tíz nap jövő a Design Weeken

A tíznapos eseménysorozaton felidézik az elmúlt húsz év legjelentősebb pillanatait, amelyek mellett bemutatják a jövőbe mutató kutatásokat, pályázati lehetőségeket és a kreatívipari felsőoktatás innovatív képzéseit is. A központi helyszínen, a Néprajzi Múzeumban Kárpáti Tibor illusztrátor infografikáinak segítségével egy időkapszula tárlat kelti életre a fesztivál eddigi eredményeit, s mindez az eltelt két évtized egy-egy évének emblematikus alkotásával egészül ki.

A Budapest Design Week tematikus előadás-sorozata október 10–12. között zajlik ugyancsak a Néprajzi Múzeumban.

Október 10-én a Láss a jövőbe! című előadás-sorozat részeként egyebek mellett Hideg Éva jövőkutató, az MTA doktora és Sebastian Gschanes, a Fuzzy Earth társalapítója és a MOME Innovációs Kutatóközpontjának kutatója és a Fuzzy Earth társalapítója is előadást tart. A Jövőben vagyunk! elnevezésű programon olyan egyetemi és vállalati projektekbe nyerhetnek betekintést a résztvevők, amelyeknek már most jövőbe mutató eredményei vannak, erről szól majd többek közt Ruppert Dániel, a MOME Mobility Design Lab vezetőjének és oktatójának előadása a MOME mobilitásával kapcsolatban.

A Kis fekete pályázat nemcsak a népi kézművesek, iparművészek, tervezők között arat sikert évek óta, hanem a közönség körében is (Forrás: budapestdesignweek.hu)

A Magyar Formatervezési Díj alkotásaival és a Design Management Díj idén elismert szervezeteivel is itt ismerkedhet meg először a nagyközönség. A Magyar Formatervezési Díj idei mezőnyében nagy arányban vannak jelen a piacérett, sikeres termékek, de innovatív diákmunkák és termékkoncepciók is helyet kaptak.

Október 12-én a JövőLÉT esemény fókuszában az uniós pályázati és hazai mentorprogramok részletes bemutatása áll. Az előadók között Mondik Gábor, a Kreatív Európa Iroda ügyvezető-helyettese, a Kultúra ág vezetője a Creative Europe program képviseletében érkezik, Mányiné Walek Gabriella és Keresnyei János WORTH nagykövetek pedig a WORTH pályázatot mutatják be részletesen. A 360 Design Budapest pályázati feltételeit Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat és Design Ügynökség általános vezérigazgató-helyettese ismerteti. Ezt követi a JövőKÉP című előadás-sorozat, amely a jövő formálását segítő képzési modelleket alkalmazó egyetemek bemutatkozója: az intézmények képviselői többek között a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának képzéseit mutatják be. A nap zárásaként október 12-én az ötéves Start up Guide LIVE házigazdája, valamint a Start up Guide alapítója, Szenes Gábor beszélget az elmúlt húsz év hazai designéletet színesítő designvállalkozókkal. A Nyitott Stúdiók keretében az elmúlt évek résztvevőiből húsz kiemelkedő, napjainkig sikeres designvállalkozás mindennapjaiba nyerhetnek újra betekintést az érdeklődők. A programelem részeként többek között az Anagraphic, a Co&Co, a Fészek Részek, a Hello Wood, valamint Tomcsányi Dóra stúdiójának, műhelyének működését ismerhetik meg az érdeklődők.

Az esemény honlapján és közösségimédia-oldalain a részletes programok mellett a BDW alapítói, kurátorai, szervezői és partnerei osztják meg az elmúlt húsz év legemlékezetesebb pillanatait.

Borítókép: Azonnali élmény, 6–14 éves korú gyermekek és szüleik számára Csorba Anita és Jeney Orsolya vezetésével (Forrás: budapestdesignweek.hu)