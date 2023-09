Új épülettel gyarapodott a Mezőségi Téka kollégium

Potápi Árpád János a Mezőségi Téka Szórványkollégium új épületszárnyának átadásán vett részt a Kolozs megyei városban. Ünnepi beszédében a bukovinai székelyek között szolgáló, szamosújvári születésű Németh Kálmán ferences rendi szerzetest idézte, aki azt mondta: a legnagyobb kitüntetés és a legnagyobb kegyelem, ha valaki önzetlenül dolgozhat. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt három évtizedben a Téka Alapítvány is az önzetlen cselekvés és építkezés jegyében tevékenykedett. Felidézte, hogy az alapítvány 2000-ben csatlakozott a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány által elindított szórványoktatási programhoz, amely összehangolt és tervszerű módon, hosszú távon

Ez a program a szórványban élő magyarság számára mintaadó, és itt helyben egyúttal nélkülözhetetlen is

– mondta. Rámutatott: a szórványkollégiumok nélkül a szórványbeli magyar gyerekek egy része elkallódna, román oktatási intézményt választana, így elveszne a magyar nemzet számára. Felidézte, hogy a mezőségi magyar családok zöme halmozottan hátrányos nyelvi, etnikai és kulturális környezetben él, a teljes asszimiláció küszöbén, helyzetük a nemzeti önazonosságuk megtartása szempontjából erősen veszélyeztetett.

Megmaradásuk és a mi megmaradásunk egyik feltétele, hogy gyermekeik megfelelő anyanyelvi oktatásban részesüljenek. Ehhez vállalni kell a napi ingázást, a kollégiumi életet, valamint az ezekkel járó többletköltségeket

– mondta. Hozzáfűzte, hogy a szórványkollégium az oktatás mellett ellátást nyújt, felkészítő és felzárkóztató munkát folytat. Végül köszönetet mondott a szórványkollégium vezetőinek, dolgozóinak munkájukért és azért, hogy életben tartják, erősítik a mezőségi magyarságot.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára átveszi a Téka Művelődési Alapítvány Téka-díját Balázs-Bécsi Attilától, az alapítvány elnökétől (Fotó: Kiss Gábor)



Balázs-Bécsi Attila, a Téka Alapítvány elnöke elmondta: az újabb beruházással „kemény vár”, egységes oktatási tér alakult ki, az iskola a kollégiummal vált teljessé.

Csoma Botond parlamenti képviselő, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei szervezetének elnöke azt emelte ki: minden magyar gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy magyar iskolába járjon, különben az identitása veszélybe kerül. Mint mondta, a szórványban az oktatási intézmények egyre vonzóbbak a vegyes családok számára is.

Ovidiu Dragan, Szamosújvár román polgármestere úgy fogalmazott, hogy a beruházás a magyar közösség, a város fejlődését szolgálja. Szép Gyula, a Communitas Alapítvány alelnöke szerint a szamosújvári és a válaszúti alapítvány „történelmet írt” a szórványoktatás területén, bevehetetlen bástyái a magyarságnak.



Az ünnepségen az alapítvány munkájának anyagi és szellemi támogatásáért átadták a Téka-díjat Potápi Árpád Jánosnak és Brendus Rékának, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetőjének. A díjat a 2020-ban kitüntetett Novák Ferenc koreográfus is most vette át.



A Mezőségi Téka Szórványkollégium új épületszárnyának építése 2020-ban kezdődött el, a magyar kormány 410 millió forinttal támogatta, de a beruházáshoz a Communitas Alapítvány és magánszemélyek adománya és a Téka Alapítvány önrésze is hozzájárult. A 6 392 000 lejes (közel ötmilliárd forint) projektben több mint ezer négyzetméteres hasznos terület épült négy szinten, négyágyas szobákban fogadják a bentlakókat, konyha és ebédlő is van. A telken található a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum két iskolaépülete is, amelyek szintén a magyar kormány támogatásával épültek meg. Erdély egyik legnagyobb szórványbentlakásában mintegy száz diákról gondoskodnak 25 mezőségi településről.

Borítókép: Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus átveszi a Téka Művelődési Alapítvány Téka-díját Balázs-Bécsi Attilától, az alapítvány elnökétől a Mezőségi Téka Szórványkollégium új épületszárnyának átadásán az erdélyi Szamosújváron (Fotó: MTI/Kiss Gábor)