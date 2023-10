Csepregi Éva életműkoncerttel ünnepli a születésnapját

A Neoton Família tagjaként már többször hallhatta őt az Aréna közönsége, nagyszabású szólókoncertet azonban még sosem adott ott. Az énekesnő gyermekként kezdte zenei tanulmányait, zongorázni és hegedülni tanult, illetve a Magyar Rádió Gyermekkórusában is énekelt. Az 1972-es Ki Mit Tud?-on a Kócbabák nevű női trió tagjaként lépett fel. 1973-ban már a Neoton zenekarral állt színpadra.

Csepregi Éva ezúttal szólóénekesként lép színpadra, de több vendég, köztük a Neoton Família sztárjai is csatlakozik hozzá (Fotó: Bús Csaba)

Az évek során a Neoton Família mellett és később is több szólóalbumot jelentetett meg itthon és külföldön egyaránt, és olyan neves dalszerzőkkel és zenészekkel dolgozott együtt, mint Bob Heatlie vagy Végvári Ádám. Több mint ötven országban, számos rendezvényen lépett fel. A Neoton Famíliával közösen 1983-ban megnyerték a tokiói Yamaha International Song Festivalt a Holnap hajnalig című számmal, de az 1988-as szöuli olimpia megnyitóján is hatalmas sikert aratott, amikor Leslie Mandokival közösen adták elő az esemény hivatalos, Korea című dalát.

Nemcsak énekesnőként, hanem színésznőként is többször állt színpadon. Az 1990-es évek második felében az akkori Ruttkai Éva Színházban (ma Turay Ida Színház) volt társulati tag, de a Budapesti Operettszínházban, a Szép nyári nap című musical szereplőjeként, sőt Neil Simon Különterem című darabjának részeseként is láthatta a nagyérdemű.

A nagyszabású életműkoncerten olyan dalok is elhangzanak majd, amelyeket ritkán, vagy sosem adott elő, de természetesen nem maradhatnak a legnépszerűbb slágerek sem, köztük a Don Quijote, a Santa Maria, a Nyár van, a Holnap hajnalig vagy a 220 felett. A háttérben kivetített archív felvételek pedig sok-sok izgalmas és élménydús pillanatot idéznek majd fel, néhány kulisszatitokba is beavatva a közönséget.

A két és fél órás koncert három tematikus részből fog állni, a Neoton Família Sztárjai pedig egy külön blokkban csatlakoznak majd az énekesnőhöz, akit addig is egy kiváló zenekar kísér majd fia, a dobos-énekes Heatlie Dávid vezetésével, aki a Neoton Família Sztárjai nevű együttesben is hosszú évek óta állandó tag. Vendégként érkezik az est során Szulák Andrea és Náray Erika is, akik Csepregi Évával közösen a Szép nyári című musicalből adnak majd elő részleteket. A hangszereléseket Deseő Balázs készíti, a koncertet pedig Radnai Márk rendezi.

Borítókép: Csepregi Éva nagyszabású koncerttel ünnepli a születésnapját (Fotó: Végh István)