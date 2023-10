A püspök ma is erőt ad

Lázár Csilla, a múzeum igazgatója Maszol.ro-nak nyilatkozva egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy Márton Áron püspök „örökérvényű hőse az erdélyi magyarságnak”. Ezért tartották fontosnak, hogy létrehozzanak egy olyan emlékhelyet, ahol a püspök életével, szellemiségével, munkásságával a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek, és levonják a maguk következtetését: hogyan érdemes élni akár nagyon nehéz történelmi körülmények között is.

A 13 évvel ezelőtt önkéntes alapon létre hozott múzeumot ma is önkéntesek működtetik. Lázár Csilla is szabadidejében végzi ezt a munkát. Azt is megemlítette, hogy nemcsak a közösségnek fontos a tárlat, de az önkénteseknek is sokat ad, példájával, hagyatékával egyaránt.

Márton Áron püspök írásos hagyatéka rendkívül gazdag, és szinte nincs az életnek olyan területe, amely kapcsán ne találnánk nála biztató vagy bátorító szavakat. Ő az utókorra vonatkozóan nem rendelkezett, de hogyha megtette volna, mi úgy gondoljuk, hogy azt hagyta volna ránk, hogy a közösséget erősítsük, és folytassuk a nevelést. Részben ennek megvalósítására jött létre a Márton Áron Zarándokközpont, ami a látogatók fogadására is alkalmas, de helyi közösségi programoknak is teret biztosít

– magyarázta a múzeumigazgató.

Borítókép: Lázár Csilla, a múzeum igazgatója (Forrás: YouTube)