Így határozza meg a múltunk a jövőnket

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta: fontos, hogy az elmúlt évek magyar sikerfilmjei a televízióban is helyet kapjanak. Kiemelte: a Nemzeti Filmintézettel tavaly kötött együttműködésnek köszönhetően a Duna televízióban a nézők minden vasárnap este egy olyan alkotást láthatnak, amely magyar alkotók műve és a közelmúltban született.

A Blokád című film is hamarosan látható lesz a Duna televízión. Forrás: NFI

Olyan filmdömpingnek lehettünk tanúi az elmúlt években, amelyre talán a rendszerváltás óta nem volt példa

– mondta a vezérigazgató.

Hozzátette, az elmúlt évben a közmédia csatornáin több mint 1200 filmet vetítettek, ennek többsége magyar, idén pedig ez a szám még nagyobb lesz. A vezérigazgató felidézte, hogy az év első félévében vasárnap esténként több mint húsz premier filmet láthattak a nézők, ez a programsorozat folytatódik az őszi magyar filmpremierekkel a Dunán. A filmek választásánál több szempontot is figyelembe vettek, köztük azt, hogy fiatal alkotóknak biztosítsanak lehetőséget, olyan filmeket mutassanak be, amelyeket a hazai filmszakma is értékelt, illetve amelyek a magyar történelmet dolgozzák fel. Fontos, hogy

nemcsak filmeket vetítenek, hanem bemutatják az alkotókat, a filmkészítés folyamatát is.

Báthorytól Antall Józsefig olyan történeteket igyekeznek elmesélni a Dunán, de az M5-ön és Duna Worldön is, amelyek „rólunk szólnak, amelyeket nekünk készítettek, amelyek nekünk fontosak, igazán mi értünk, de nagyra értékeli Európa és a világ is”.

A magyar film mindig ünnep, amikor bemutatjuk, akár a moziban, akár a televízió képernyőjén. Az a cél, hogy ez az együttműködés még sok-sok éven keresztül, mindannyiunk örömére, de főleg a nézők megelégedésére folytatódjon

– hangsúlyozta.

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI elnöke elmondta: nagyon örülnek a lehetőségnek, hogy a közmédiával közösen minél több emberhez eljuttathatják a magyar filmeket. A Dunán keresztül nemcsak országhatáron belül, hanem azon túl is láthatók ezek az alkotások.

A kormánybiztos kiemelte, hogy a magyar filmes ágazat fontos pillérét jelentik a külföldi nagy produkciók, amelyeket hazánkban forgatnak magyar szakemberekkel. Velük a magyar alkotók is készíthetnek újabb alkotásokat.

Káel Csaba hozzátette,

a tervek szerint jövő év őszére készül el stúdiófejlesztésük Fóton, a korábbi Mafilm-telepen. Négy nagy stúdióval bővül a rendszer, ami azt jelenti, hogy megháromszorozódik az ottani stúdiókapacitás, és szeretnék, hogy a magyar alkotók is minél többször használják ezeket.

Kiemelte azt is, hogy az alkotók számára is inspirációt jelent, hogy a televízión keresztül filmjeik több nézőhöz eljuthatnak, ez meglátszik a tartalmakban is. A történeteket úgy dolgozzák fel, hogy érthetőek, átélhetőek legyenek. Nem történelmi tablók készülnek, hanem személyes sorsokon keresztül mutatnak be egy-egy történelmi eseményt, amivel sokkal jobban tud a néző azonosulni.

Szabadság, szerelem. Forrás: NFI

Számos olyan történetünk van, amivel adósak vagyunk a nézőknek, és főként a tévénézőknek, úgyhogy nagyon fontos az, hogy az elmúlt évek, évtizedek filmes alkotásai a televízión is helyet kapjanak

– hangsúlyozta Altorjai Anita a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Káel Csaba hozzátette: a nézők sokszor a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik életét körülvevő eseményekről kapnak tudósítást, ez pedig fontos az identitás szempontjából. – Fontos tudni, hogy honnan jövünk, hiszen ez határozza meg azt is, hogy merre megyünk tovább. A fiatalok a filmekből megérthetik azt is, hogy a különböző politikai folyamatok milyen irányba terelték az ország sorsát és saját sorsukat – fogalmazott.

Kiemelte, hogy Tündérkert címmel magyar történelmi sorozat indul október 13-án a Dunán, amely Erdély aranykorát mutatja be, majd hozzátette, most fejeződött be egy másik történelmi korszakot bemutató alkotás, a Hunyadi Jánosról készülő nemzetközi sorozat forgatása is.

Borítókép: Werkfotó a Tündérkert forgatásáról (Fotó: Bach Máté)