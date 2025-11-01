mindenszentekgyertyafényHalottak Napjakereszténységtemetőemlékezésnéphagyomány

A mindenszentek és halottak napja az emlékezés ünnepe

A mindenszentek napja és a halottak napja egyaránt régi időkre nyúlik vissza a keresztény kultúrkörben. Mindkét nap a csendes tiszteletadás és a lélek felé fordulás ünnepe.

Munkatársunktól
2025. 11. 01. 6:15
Kereszt a Fiumei úti sírkertben Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mindenszentek napját a katolikus egyház a IV. században tartotta meg először, eredetileg a mártírok tiszteletére. A november 1-jei dátumot III. Gergely pápa rendelte el a VIII. században, majd IV. Gergely pápa tette általánossá az egész keresztény világban. Ezen a napon az összes ismert és ismeretlen szent ünnepeljük – azokat is, akiket soha nem avattak szentté, de életükkel példát mutattak.

mindenszentek
Mécsesek a Fiumei úti sírkertben mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mindenszentekkor a temetők megtelnek virággal és gyertyafénnyel

Mindenszentek napján a sírok gondozása, a gyertya meggyújtása nemcsak a tiszteletadás, hanem az örök világosság jelképe is. Sok helyen ma is elimádkozzák a mindenszentek litániáját, és megáldják az új síremlékeket.

A néphagyományban ez a nap többféle szokással élt: egyes vidékeken a család halottaiért harangoztak, máshol ételt adtak a szegényeknek. Úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán visszatérnek otthonaikba, ezért számukra is terítettek az asztalnál, és minden helyiségben fényt gyújtottak, hogy eligazodhassanak. Akadt olyan falu is, ahol mindenszentekkor választották meg a bírót vagy fogadták fel a cselédeket.

A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odilo clunyi apát 998-ban vezette be az elhunytakért való imádság napjaként, amely hamar elterjedt a bencés rendeken kívül is. A XIV. századra az egész katolikus világ átvette a hagyományt.

A megemlékezés alapja a katolikus tanítás a purgatóriumról (tisztítóhelyről), ahol a lelkek megszabadulnak bűneiktől, mielőtt Isten színe elé kerülnek. A halottakért mondott imák, szentmisék és jó cselekedetek azt fejezik ki, hogy a szeretet az élet és halál határán is túlmutat.

Fény és emlékezés

A gyertyagyújtás szokása ehhez kapcsolódik: a fény a lélek útját mutatja vissza a sírhoz, hogy a „bolyongó lelkek” megnyugvást találjanak és ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. A sírok feldíszítése, rendbetétele pedig a szeretet és a gondoskodás kifejezése, illetve a népi hiedelem szerint azért történik, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. Egyes vidékeken, például Bukovinában, még ételt is vittek a temetőbe, hogy halottaik ne éhezzenek. A mediterrán országokban ma is fiesztával, vidám emlékünneppel tisztelegnek az örök élet reménye előtt.

A magyar néphagyományban mindenszentek és halottak napja szorosan összefonódott.

mindenszentek
Szobor a Fiumei úti sírkertben Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

A temetők ilyenkor megtelnek virággal és gyertyafénnyel, a családok közösen látogatják meg szeretteik sírját. 

A gyertya lángja az örök világosság szimbóluma, amely a túlvilágon is fényt ad a lelkeknek. Régebben a házak ablakaiban is gyertyát égettek, hogy az eltévedt lelkek hazataláljanak. Egyes helyeken ételt-italt is hagytak az asztalon az elhunytaknak, máshol a harangzúgás emlékeztette az embereket arra, hogy az élet és halál határa nem elválaszthatatlan.

Mindenszentek és halottak napja ma is az egyik legbensőségesebb ünnepeink közé tartozik. A gyertyafényben nemcsak az emlékezés, hanem a hála is ott ég mindazokért, akik előttünk jártak, akiknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk.

A temető ilyenkor nem a gyász, hanem a béke helye, ahol a múlt és a jelen találkozik a fényben, amely összeköti az élőket és az elhunytakat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu