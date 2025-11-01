mindenszentekrómai katolikus egyházszentségéletszentség

A szentek közössége – Mennyire ismeri Mindenszentek ünnepének jelentését?

Mindenszentek ünnepe november 1-jén a katolikus egyház egyik legfényesebb napja: ekkor nem egy-egy szentet, hanem minden üdvözült lelket ünneplünk – azokat is, akiket a szentek sorába soha nem avattak, mégis Isten dicsőségében élnek. Ez az ünnep a remény ünnepe: hogy a földi élet küzdelme a szentség felé vezető úttá válhat. Vajon mennyire ismeri Ön e nap történetét, teológiai jelentését és népi hagyományait? Tesztelje tudását ezzel az öt kérdésből álló kvízzel!

2025. 11. 01. 5:00
Melyik pápa tette hivatalosan az egész Egyház számára kötelezővé Mindenszentek ünnepét november 1-jén?

 

 

