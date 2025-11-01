A szentek közössége – Mennyire ismeri Mindenszentek ünnepének jelentését?

Egy film, amit minden karácsonykor kötelező megnézni.
Ha most hirtelen nincs rá hárommilliárdja, meg is nézheti egy mosdóban.
Ha halloween, akkor horrorfilmek, de mit nézzünk a borzongásra vágyó csemetékkel, akiknek nem biztos, hogy most kellene megismerkednie az ismert horrorklasszikusokkal?
Csaknem hatezren látogattak el a 2. Tudományos Expóra, a Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia közös rendezvényére a budapesti Millennárison.
Egy film, amit minden karácsonykor kötelező megnézni.
Ha most hirtelen nincs rá hárommilliárdja, meg is nézheti egy mosdóban.
Ha halloween, akkor horrorfilmek, de mit nézzünk a borzongásra vágyó csemetékkel, akiknek nem biztos, hogy most kellene megismerkednie az ismert horrorklasszikusokkal?
Csaknem hatezren látogattak el a 2. Tudományos Expóra, a Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia közös rendezvényére a budapesti Millennárison.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.