Különleges hangulatú a kiállítás főcíme is. Az Istennel talállak, testvérem! egy bevett cigány köszönési formula egyik változata. Ezt Erdős Kamill, a tragikus sorsú etnográfus-romológus akkor használta, amikor cigány barátaival levelezett, vagy amikor ismeretlen cigány közösségeknél járt.

A Néprajzi Múzeum különleges kiállításának részlete (Fotó: Néprajzi Múzeum/Incze László)

Az UNESCO 2015-ben meghozott döntése alapján a gazdag szóképző rendszerrel rendelkező romani nyelv világnapját azért is ünnepeljük, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet a roma kultúra védelmére, az európai cigányság értékeinek megőrzésére. A 17 dialektust számláló romani nyelvet Erdős Kamill természetesen beszélte is, ahogyan kiválóan ismerte e kultúra belső törvényszerűségeit, sajátságos világát is.

Az Istennel talállak testvérem! – Cigány történetek című kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés és beszélgetés során Erdős Kamill történeteit magyarul, valamint a romani nyelv különböző dialektusaiban is előadják a meghívott vendégek: Nagy Gusztáv (költő, műfordító, tanár) Rostás Csaba (szociálpedagógus, nyelvtanár) és Erős Gusztáv (antropológus, nyelvtanár). A tárlatvezetést követően a romani nyelv egységesülésének problémáját kerekasztal-beszélgetés keretében dolgozzák fel a résztvevők. A tárlatvezetésre és a beszélgetésre 11 és 13 óra között kerül sor.

A világnap megünneplése mellett az intézmény ugyanis kiemelten fontosnak tartja az ICOM (International Council of Museums – A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) új múzeumdefiníciója által is hangsúlyozott meghatározást.

Gyűjteményének és tudáskészletének köszönhetően a múzeum más tudományok és a művészet számára is kiindulópontot jelent a kulturális emlékezet, a kulturális sokszínűség és a változó identitások megértéséhez, elfogadásához és tiszteletéhez

– hangsúlyozzák a romani nyelv világnapja kapcsán.

A programtervezés és -választás jól jelzi, hogy a Néprajzi Múzeum számára is egyértelmű, amit Bay Zoltán fizikus-feltalálónk mondott: „Az a civilizáció, amelyik elhidegül a tudománytól és a művészettől, vagyis a kultúrájától, az pusztulásra van ítélve. Az életét adja föl, elsorvad, elpusztul atombombák nélkül is. Ezért kell féltve őriznünk magunkban a kultúra tiszteletét.”