Amber Heard szerint Jason Momoa Johnny Deppnek öltözve provokálta őt az Aquaman forgatásán + videó

Nem mentes a konfliktusoktól a DC legnagyobb bevételű szuperhősfilmje, az Aquaman 2. forgatása. A Variety azt írja, a film egyik forgatási napján a főszereplő Jason Momoa állítólag ittasan, Johnny Deppnek öltözve jelent meg, és azt akarta elérni, hogy Amber Heardöt kirúgják Mera szerepéből, aki iránt a film szerint gyengéd érzelmeket táplál a főhős. Az eset előzménye, hogy Heard korábban Johnny Depp felesége volt (bár botrányoktól hangos válásuk és az utána következő pereskedés kis túlzással hosszabb ideig tartott, mint maga a kapcsolat).

Johnny Depp és Amber Heard viszálya a válás után is folytatódott (Fotó: AFP/Jim Watson)

„Jason azt akarta, hogy kirúgjanak” – mondta a Variety szerint Heard, hozzátéve: „Momoa késve, részegen érkezett a forgatásra, úgy öltözve, mint Johnny, még a gyűrűi is rajta voltak.”

Momoa nem kommentálta a híreket, de a DC szóvivője visszautasította Heard korábbi állításait, mondván: a színész mindig profi módon viselkedett az Aquaman és az elveszett királyság forgatásán. Egy bennfentes, aki 2021-ben dolgozott együtt Momoával, hozzátette: „Jason halálra dolgozza magát. Szeret meginni néha egy-egy sört, mint mindenki, de nem jelenik meg részegen a forgatáson”. A dokumentumokban szereplő információkkal kapcsolatban most Heard sem nyilatkozott, de egy hozzá közel álló forrás a lapnak megerősítette, hogy azok valóban az Aquaman 2. forgatására vonatkoznak.

Az mindenesetre tény, hogy Heardöt majdnem kihagyta a folytatásból a stúdió, arra hivatkozva, hogy nem működött közöttük a kémia Momoával. Ügyvédjének, Karl Austennek levelet is küldtek erről. A lap forrásai szerint a kirúgás kérdésének semmi köze nem volt Depphez, és Momoa sem vett részt a döntés meghozatalában.

Végül, mint ismert, Amber Heardöt mégsem rúgta ki a stúdió. Ennek oka nem más, mint Elon Musk, aki a lap szerint küldött egy levelet a Warner Brosnak, amelyben azzal fenyegetőzött, hogy „leégeti a házat”, vagyis tönkreteszi a stúdiót, ha nem kerül vissza a szerepébe Heard. A színésznő Depptől való válását követően 2018-ig Muskkal járt, aki egyébként a világ egyik leggazdagabb embere.

A film azonban a Heard-sagán kívül is küzdött kihívásokkal, állítólag többször is újra kellett vágni, és több hétnyi újraforgatásra is szükség volt. Hogy mindezekkel együtt az eredmény hogyan sikerült, decemberben derül ki. Ekkor kerül ugyanis mozikba a film, az előzetest viszont már most is megnézheti.

Borítókép: Amber Heard és Jason Momoa az Aquaman első részében (Fotó: AFP/Warner Bros/DC)