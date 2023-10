Rémisztő dolog történik Debrecen belvárosában

A kezdeményezés szervezője a Debreceni Kreatív Közösség, akik az elmúlt egy évben Debrecen első sétáló- és bevásárlóutcájában, a Batthyány utcán már több megrendezett programmal örvendeztették meg a cívisváros lakóit.

A HAON Nő a hangerő podcast vendége, Horváth Andrea arról beszélt, hogy az alapötlet egy évvel ezelőtt született meg, amikor a Debreceni Német Kulturális Fórum a sétálóutcába költözött, és a szervezet szeretett volna bemutatkozni az utca közösségének. Akkor az első Halloween utcabál ötletéhez a Pagony Könyvesbolt is csatlakozott. Gyorsan körvonalazódott a közössé vált cél is: minél több embert behívni az utcába.

Horváth Andrea elmondta, hogy már 21 üzlet részvételével szervezik meg a programjaikat.

Nem titkolt szándékuk az, hogy ezekbe a régebben népszerű és forgalmas üzletekbe újra visszatérjen az élet.

Horváth Andrea úgy látja, hogy a debreceniek először nehézkesen fordulnak az új programok felé, de mára már megtapasztalhatták, hogy a Debreceni Kreatív Közösség jó célokért dolgozik.

Az első, tavalyi Halloween utcafesztiválon ezer gyerek vett részt, később csatlakozott programjaival a Vojtina Bábszínház, a DEMKI Ifjúsági Ház, a Tímárház, a Diákönkormányzat és többek között a Debreceni Állatkert is. A Debreceni Kreatív Közösség a városvezetőség támogatásával azt tervezi, hogy túllépve a sétálóutca határain a Jászai Mari tér, a Gambrinusz köz, a Kossuth és a Piac utca alkotta négyszöget is összefogja. Igyekeznek bekapcsolódni a város családi rendezvényeibe, ahogyan tavaly a Rím-Fesztnek, a Rajzutcának, a karneváli virágfelvonulásnak és a latin táncestnek is otthont adtak.