A hatvanéves Kiss Ottót köszöntötték hétfőn a Bárka irodalmi esten. A József Attila-díjas költőt, írót a békéscsabai Bárka közösség alkotó, irodalmárok – többek között Elek Tibor, Erdész Ádám, Farkas Wellmann Éva, Kiss László és Szil Ágnes –, valamint Kovács Edit és Bartus Gyula színészek is köszöntötték és méltatták.

Az ünnepi eseményt könyvbemutatóval egybekötötték, ahol Kiss Ottó két új kötetét is ismertették. Az egyike a vadonatúj Ég Bolt című gyermekverses kötetet, valamint az újra kiadásra kerülő Csillagszedő Máriót. Ez utóbbi gyermekverses kötetét az elmúlt két évtizedben tévéfilmben és bábelőadások formájában is megismerhették a fiatalok. Az ünnepelt Kiss Ottó a rendezvényen felolvasta a legújabb költeményét is, tájékoztatott a Békés Vármegyei Hírportál.