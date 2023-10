Ladik Katalin fotó- és videótárlata nyílik Szentendrén

Az 1942-ben Újvidéken született Ladik Katalin a közép- és kelet-európai művészet egyik meghatározó alakja, vizuális megközelítését szülővárosa többnyelvűsége alakította. Költőként indult, és versei publikálása révén került kapcsolatba a hatvanas évek második felében az egyetlen magyar nyelvű avantgárd folyóirat, a vajdasági Új Symposion körével.

A művésznő, Ladik Katalin. Fotó: Somogyi Tibor



Az 1960-as évek folyamán tagja lett a konceptuális szellemiségű Bosch+Bosch csoportnak, és

az újvidéki irodalmi és művészeti avantgárd meghatározó szereplőjévé vált.

Több művészeti ágban is alkot, 1978-ban vizuális költeményeivel és kollázsaival szerepelt a Velencei Biennálén, 1977 és 1992 között az Újvidéki Színház színésze, a nyolcvanas években a Boris Kovac zenekar tagja volt énekesnőként.

Hangköltészeti előadásaival és hangfelvételeivel az 1970-es évek óta nemzetközi hírnévnek örvend, performanszait a világ számos művészeti eseményén és fesztiválján mutatta be.

1969 óta 13 verseskötetet publikált magyar nyelven, ezek közül több megjelent idegen nyelvű (angol, francia, olasz, szerb, horvát) fordításban.



Ladik Katalin 1992-ben Magyarországra települt, azóta párhuzamosan él Budapesten, Hvar szigetén és Újvidéken. 2010-ben a Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum retrospektív kiállításon mutatta be művészi munkásságát, melyhez egy nagyszabású katalógus társult. 2016 tavaszán az Acb Galéria The Voice of a Woman címmel rendezett az életművet átfogó tárlatot.

A művésznő olyan változatos médiumokban tevékenykedik, mint a konkrét és vizuális költészet, a performansz, a hangművészet és a szobrászat.

Performanszainak központi eleme a női szerepre való reflexió, a sokrétű művész számára a test is költészetet szül. Megkérdőjelezi a nemi szerepeket és a női archetípusokat, testét és hangját eszközként és médiumként használja.

A hetvenes évek közepétől számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt, legutóbbi, 2023-as megjelenése az Ooooooooo-pus című egyéni kiállítása a müncheni Haus der Kunstban és az aacheni Ludwig Forumban volt.



Az október 21-i kiállításmegnyitón Ladik Katalin performanszát is láthatja a közönség,

az esemény a Múzeumok őszi fesztiváljának része. Az időszaki kiállítás a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) ez év tavaszán, a Magyar géniusz program keretében megvalósult A Gyűjtemény (1900–2022) című, öt éven át látható, de időről időre megújuló tárlatának részeként várja az érdeklődőket jövő év április 21-ig a Ferenczy Múzeumban. A tárlat kurátora Iberhalt Zsuzsa művészettörténész.

