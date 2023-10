Minden kultúrnemzetnek van egy Székesfehérvára

E „romkert” helyén állt egykor a Szűz Mária-bazilika, 1000 és 1527 között minden magyar király koronázótemploma és 15 (16) király, több királyné és herceg, majd világi és egyházi előkelőség sírhelye. Hamar kialakult a koronázási szertartás három fő kívánalma: ezt Székesfehérváron, a Szűz Mária-bazilikában kellett hogy elvégezze az esztergomi érsek a Szent Koronával. (Kivételes esetekben előfordulhatott, hogy a kalocsai érsek vagy néhány püspök végezte a koronázást.) A minikonferencia résztvevői egyöntetűen kiállnak amellett, hogy szüksége van a magyarságnak egy méltó nemzeti emlékhelyre: ez össznemzeti érdek. S hogy ez valóban így van, igazolták a résztvevők is.

Balogh Elemér alkotmánybíró a Koronázó Bazilika Baráti Társaság konferenciáján Fotó: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap





Előadóként hallgathatták meg az ismert középkortörténészt, Szabados Györgyöt, valamint Balogh Elemér alkotmánybírót, a Szegedi Egyetem európai jogtörténészét, az Állam- és Jogtudományi Kar egykori dékánját, de aktív résztvevője volt a minikonferenciának Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi minisztere is.

Szabados György határozottan kijelentette, hogy a keresztény államalapítás korának két fő városa, Székesfehérvár és Esztergom között gerjesztett művitát ideje lenne lezárni. Ehelyett tisztázni kell, hogy István életének és utóéletének mely eseményei mely városokhoz köthetők az írott források alapján. A Kisebbik István-legenda szerint Vajk, azaz Szent István születési helye Esztergom volt: kijelenthetjük, hogy számára fontos, tehát fő város volt. Ugyanakkor István apját, Gézát a fehérvári négykaréjos temetkezőtemplomba temették. Éppen az esztergomi illetőségű Laskai Osvát ferences prédikátor tudósított arról, hogy Istvánt Székesfehérvárott koronázták királlyá. A székesfehérvári Szűz Mária-bazilikában temették el – az Árpádok közül elsőként – 1031-ben Imre herceget. Talán éppen ebben a bazilikában ajánlotta fel a Szent Koronát és az országot Szűz Máriának István király a halála előtt nem sokkal. Írott források nem szólnak István 1038. augusztus 15-én bekövetkezett halálának helyszínéről, csak az biztos, hogy ez nem Fehérvárott történt, ugyanis oda a holttestét vitték eltemetni. Ezért valószínű, hogy az első magyar király szülővárosában, Esztergomban tért örök nyugalomra.

Szent László jóvoltából, aki az István által megvakíttatott Vazul herceg unokája volt, 1083-ban a Szűz Mária-bazilikában lett szentté Imre herceg és István király.

Szabados György arra is kitért, hogy Székesfehérvár térsége már Szent István ükapja, Árpád nagyfejedelem idején is központi szerepet kapott: a krónikákban és históriás énekben fennmaradt fehér ló mondája szerint „miután Árpád más magyarokkal együtt legyőzte és megölte Szvatoplukot, tábort vert Noé hegynél Fehérvár mellett, és ez az első hely, amelyet Árpád Pannóniában kiválasztott.” István a két legfőbb városa között tudatosan osztotta meg a szerepeket. Az egyetemes egyházi közigazgatás hazai központjává, a többi püspökség „metropolitai székévé és tanítójává” Esztergomot tette. Ám a székesfehérvári Szűz Mária-bazilikát „saját kápolnájának tekintette, s olyan szabadságot adományozott neki, hogy fölötte egyik püspök se gyakorolhasson semmiféle hatalmat.” A koronázótemplomot nem engedte az egyetemes egyházkormányzat rendszerébe betagozni, hanem kiváltságolt prépostságként tartotta meg magának – és a mindenkori magyar királynak. Mivel a legendákon kívül a krónikák is királyi székhelyként szólnak Fehérvárról, ezért nem kérdés, hogy a két fő város közül Székesfehérvár lett a korai magyar állam fővárosa.

Balogh Elemér professzor figyelemre méltó megközelítésből indult neki előadásának: – A mi történelmünket az ellenség írta, mert nekünk nem volt írásos történelmünk – mondta a professzor, aki Werbőczy István magyar jogtudóst idézte előadásában:

Nemessé csak a király, királlyá csak a nemesség tehet valakit.

És ez alapjog volt a magyar nemzetnél, amihez hozzátartoztak a szükséges eszközök és helyszínek, mint Szent Korona, Székesfehérvár, esztergomi érsek. Balogh felhívta a figyelmet arra, hogy Ferenc József ad hoc király lett Magyarországon, akit az osztrák család választott meg trónbitorlónak, amit az osztrák jog ugyan elfogadott, de a magyar nem, emiatt tökéletesen illegitim volt 1867-ig. A kiegyezés után a magyar jog szerint koronáztatta meg magát, s ezután a nép nyelvén vált a legtisztességesebb forradalom vérbe fojtója Ferenc Jóskává, mert ekkor már elfogadta őt a magyar.

Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója a székesfehérvári minikonferencián Fotó: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap

Kásler Miklós az elhangzottak után így reagált a két előadónak: – A hatalom nem földi, tehát égi eredetű. Földi ember nem gyakorolhatja a hatalom teljességét. Ezt hogyan oldotta fel Szent István? Fölkínálta Máriának, az ég királynőjének az országot. Ezáltal ő az ország reginája lett. Az 1700-as évekig nem patrónát írtak, hanem reginát. És így született a Regnum Marianum. Mivel Szűz Mária nem tölthette itt a mindennapjait, a Szent Koronára ruházta át az isteni akarat földi közvetítését, kiteljesülését. Így nem juthatott a hatalom teljességének birtokába még a király sem. Tehát megosztotta először a nemzet és utána a király között. Addig élhetett a hatalmával, amíg méltányosan viselkedett. Amint méltatlanná vált, elveszítette királyi jogait. Ilyen volt például Orseolo Péter és Salamon – mondta Kásler Miklós, majd folytatta: – Miből épült fel a magyar királyság már Szent László óta? Az autonómiák halmazából! Nem kiirtotta a horvátokat, hanem felemelte társországgá, a szászok először Európában megkapták a teljes, területi, önkormányzati, kulturális autonómiát, és Mátyás ezt kiegészítette személyi autonómiává. A magyar király vagy az erdélyi fejedelem akkor léphetett be Szebenbe, ha ezt a szebeni polgárság megengedte. De sorolhatnám a jász autonómiát, kun autonómiát, székely autonómiát és a királyi városok vagy vármegyék autonómiáját – listázta Kásler professzor a magyar történelmi jog jelentőségét.

A Magyar Nemzet Székesfehérvárral kapcsolatos kérdésére Kásler Miklós a következőt válaszolta: – Székesfehérvár szerepe a magyar történelemben rendkívüli. Csak akkor volt hibátlan a koronázás, ha a Szent Koronával Székesfehérváron az esztergomi érsek koronázta meg.

Emellett a keresztény államot alapító Szent István a királyi kápolnáját Székesfehérváron építtette meg, ez a Szűz Mária-bazilika, ami egyházi státusát tekintve olyan volt, mint az aacheni dóm a frankok és a németek esetében. A korban szokás volt, hogy a királyok ott temetkeztek, amit ők alapítottak és ez Szent István esetében egyértelműen Székesfehérvár. Utódai közül 15 magyar királyt temettek el Fehérváron 1543-ig, amíg a török el nem foglalta Székesfehérvárt. Székesfehérvár nélkül nincs egyház-, nincs államalapítás. Minden kultúrnemzetnek van Székesfehérvára, nekünk is szükségünk van a nemzeti emlékhely megújítására – hívta fel minden magyar figyelmét Kásler Miklós.