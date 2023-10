Mindenszentek, halloween: mindegy, csak furcsán kacagtató és rémisztő legyen

1. Beetlejuice – Kísértethistória (1988)

A sokak kedvenc rendezője, Tim Burton által jegyzett alkotás mind közül a kedvencem. A horrorvígjáték címszerepében a Golden Globe-díjas Michael Keatont láthatjuk, aki egy interjúban azt vallotta, hogy a bajkeverő kísértet volt a kedvenc szerepe. Ez olyannyira látszik, hogy annak ellenére, hogy kevésszer jelenik meg a filmben, mindenkit lemos játékával a színről.

Mindenszentek, halloween környékén több különleges klasszikust találunk a streamingszolgáltatoknál Fotó: jelenet a Beetlejuice-ból

Az alacsony költségvetésből született moziban minden benne van, ami Tim Burtonös:

a sztori felkavaró, a látvány felejthetetlen, a humor éjsötét, csúcsra jár benne a furaság, ami a rendező védjegye, összességében mégis egy családi vígjátékról van szó, a rendhagyó fajtából.

A rémmese szerint Barbara és Adam Maitland haláluk után a saját házukban találják magukat szellemként. Időszakos nyugalmukat megzavarja egy yuppie család beköltözése. Mivel Maitlandék túl kedvesek szellemnek, bármilyen kísérletük az új jövevények megrémítésére hiábavalónak bizonyul. Így Beetlejuice-t hívják segítségül, ám neki más tervei vannak. A tróger rémbohóc ellen aztán kénytelenek összefogni az élők és a holtak, akik végül boldogan élnek együtt. Az ügyetlen és tehetségtelen szellemházaspárt alakító Geena Davis és Alec Baldwin kedvesen volt felejthető, a tinédzser Lydiát alakító Winona Ryder karaktere viszont pontosan olyan őrülten zűrös volt, mint az egész film, ezért nagyon passzolt hozzá. A rendező már a Beetlejuice-ban is olyan ötletesen mutatta be a barátságos szörnyek világát, hogy nem csoda, ha az később rajzfilmsorozatként folytatódott, ő maga pedig azóta is ontja a sajátos hangulatú, gótikus rémtörténeteit.

Megtalálja a Prime Video kínálatában.

2. Törjön ki a frász! (1996)

Kevesen tudják, hogy mielőtt Peter Jackson A Gyűrűk Ura trilógiával örökre beírta magát a filmes történelembe, több horrorfilmet is készített.

A Törjön ki a frász! rendezésére Robert Zemeckis kérte fel, így megnyitva az új-zélandi rendező útját a független filmek világából a hollywoodi nagy költségvetésű mozikba.

A forgatókönyvet Peter Jackson és felesége, Fran Walsh írta. A film története szerint a korábban autóbalesetet szenvedett Frank Bannister kisstílű szélhámos, aki az emberek félelmét kihasználva akar meggazdagodni. Partnerei tökéletesek ehhez a munkához: olcsón dolgoznak, szolgálatkészek és halottak. A három csirkefogó kísértet segítségével Frank mint szellemirtó jól megszedi magát. A kisvárosban azonban mások is kísértenek, s főhősünk hamar megbánja, hogy elkezdte kibogozni egy természetfeletti bűntény szálait. Michael J. Foxot öröm volt látni ebben a szerepben, azonban a forgatás igencsak kimerítő volt számára, hiszen a Parkinson-kór ekkor már többször súlyosan megmutatkozott, így a stábnak is hozzá kellett igazodnia a film készítése során. Fox egyébként hozza a szokásos formáját, úgy is nagyon szerethetővé teszi Franket, hogy szélhámos.

Megtalálja az Apple TV kínálatában.

3. Casper (1995)

A Casper egész estés amerikai vegyes technikájú fantasy filmvígjáték, amely a Casper a barátságos szellem című képregényen alapuló első élőszereplős-animációs film. A valós és számítógéppel készült hátterek kombinálásával készült közönségkedvencet Brad Silberling rendezte, a főszereplők pedig Christina Ricci és Bill Pullman. Carrigan (Cathy Moriarty) nagyon dühös lesz, amikor megtudja, hogy édesapja nem hagyott rá más örökséget, csak egy pusztulóban lévő házat. De amikor megtudja, hogy a ház kincset rejt, azonnal a keresésére indul, ügyvédje, Dibbs (Eric Idle) segítségével. Azonban szembetalálja magát egy kedves, és három nem annyira barátságos kísértettel. Az új tulajdonos számára azonban a megoldás kézenfekvő: ki kell űzni a kísérteteket. Casper, a vidám kis szellem eddig holtra unta magát. Tévézgetés közben nem is sejti, hogy hamarosan számos látogatója lesz, úgy mint ördögűzők, szellemirtók, építési vállalkozók. De csak egyvalaki akad, aki legény a talpán, egy tizenéves kislány. Először ő is sikít, mint a többi, aztán elájul, mint a többi. De ami ezután következik, az Casper és goromba bácsikái legmerészebb álmait is felülmúlja.

Bűbájos halloweeni mese, humoros, megindító, és annyira szerethető a kis kísértet, hogy az utolsó percig magával ragad a történet. Pedig nem több, mint egy jól kivitelezett családi mozi, annak minden kliséjével és hibájával együtt, mégis csak szeretni lehet, mert nem szirupos. Kicsit nehezen indulnak be az események, talán túl sokáig időzünk azon, hogy a nem kísértet szereplők karaktereit megismerjük, de amint megérkezik a doki és Kate a házba, egy másik dimenzióba lép a film, és végre felpörög. Egy kis érdekesség: abban a jelenetben, amelyben Casper a világítótoronyhoz vezeti Kate-et, Christina Ricci csuklójára damilt kötöztek, hogy úgy tűnjön, valóban a szellem húzza a kezét. Külön fehívnánk a figyelmet a zenére, amelyet az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai filmzeneszerző, James Horner jegyez. Ő írta többek között a Titanic, A bolygó neve: Halál, A rettenthetetlen, az Apolló 13, a Viharzóna, a Zorro, a Jumanji, az Egy csodálatos elme, a Trója, az Apocalypto és az Avatar zenéjét.

Megtalálja a Prime Video kínálatában.

4. Szörnyecskék (1984)

A Szörnyecskék (eredeti cím: Gremlins) 1984-ben bemutatott amerikai horrorfilm-vígjáték, amelyet Magyarországon 1989. február 16-án mutattak be a mozikban. Családi filmről lévén szó, természetesen happy end a vége, de addigra már egy életre megkedveljük Gizmót és Tarajost. A klasszikus horrorelemek feltűnnek a filmben, és tökéletesen bele tudjuk élni magunkat az eseményekbe, mégsem fenyeget a szívroham veszélye, hiszen ez az alkotás gyerekeknek készült elsősorban, nincs szó vészesen komoly ijesztgetésről, inkább vígjátékról beszélünk. Az effektek mára már finoman szólva is idejét múltak, de ez a tény semmit nem von le a film értékéből, a hangulat még ma is átjön a jeleneteken. A rendezői székben Joe Dante foglalt helyet, a filmet „csak” producerként jegyzi Steven Spielberg, mégis hamisítatlanul az ő stílusában készült el a kedves alkotás. Amikor a Harry Potter-sorozat második és harmadik részét és a Reszkessetek betörőket is jegyző Cris Columbus nekiállt a Szörnyecskék forgatókönyvének, talán ő sem sejtette, mekkora kultfilm válik belőle pár évtizeddel később.

Ne érje nedvesség a testét! Tartsd távol az éles fénytől! De ami a legfontosabb: hiába sír, hiába könyörög, soha, de soha ne etesd meg éjfél után!

Ezeket a jótanácsokat kapja Billy legújabb kis háziállatához, a plüssmacihoz hasonlatos Gizmóhoz. Sajnos a fiú sorra megszegi a szabályokat, és ez végzetes következményekkel jár. A víz hatására a kis Gizmó szaporodni kezd, az éjfél utáni lakmározás során pedig gonosz szörnyecskékké alakulnak az utódok, akik elindulnak, hogy feldúlják a kisváros nyugalmát. Útközben az uszodába is betérnek, ahonnan már ezrével özönlenek elő.

Megtalálja az Apple TV kínálatában.

5. Hókusz pókusz

Ez az 1993-as „Disney-horror” teljesen időtálló darab, és olyan világsztárok tűnnek fel benne, mint Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy. A történet Halloween idején játszódik: egy tinédzser, Max Dennison, aki nem hisz a boszorkányokban, szándéka ellenére életre kelt három boszorkányt, a Sanderson nővéreket, akiket 300 éve felakasztottak. Max az életét kockáztatja, hogy megvédje kishúgát egy szimpatikus osztálytársnője, egy segítőkész zombi és egy halhatatlan macska segítségével.

Az első rész történései után huszonkilenc évvel később játszódó folytatásban két salemi tinédzser egy helyi varázsboltban gyertyát vásárolnak, és csak későn veszik észre, hogy az egy Fekete Láng gyertya. Mivel telihold van, és a lányok mindketten szüzek, a gyertya ismét feltámasztja a Sanderson nővéreket. Extra hír még júniusból, hogy a Disney elnöke, Sean Bailey egy interjúban elmondta, hogy a halloween-i történet trilógiává válhat.



Megtalálja az Disney+ kínálatában.

