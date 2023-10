Ez az összefogás újabb bizonyítéka annak, hogy közösen többek vagyunk, mint külön-külön. A Pictorial fotóskollektívát is azért alapítottuk, hogy egymást támogatva alkothassunk. Hittünk a közösség erejében akkor is, amikor a Petőfi utcák népe sorozatunk elkészítése során másfél éven keresztül jártuk Magyarországot. A visszajelzések azonban minket is megleptek. Soha ilyen sajtóérdeklődés nem övezett még kiállítást a Capa Központban: több mint hatvan helyen jelent meg cikk a Petőfi utcák népéről