Remekül megfér egymással a komolyzene és a népzene a Góbé új dalában + videó

A Góbé már nagyon sokszor bizonyította, hogy számukra a zenei műfajok egy nagy játszóteret jelentenek, és noha a kiindulási alap mindig a népzene, szívesen merítenek más műfajokból is, különösen, ha a klasszikus zenei kincsről és Bartók Béláról van szó – a zeneszerző 44 hegedűduóját feldolgozó lemezükért Fonogram-díjat is kaptak –, de több nagylemezükön is tetten érhető a klasszikus zenei hatás vagy akár a konkrét művekre való utalás is. Ennek köszönhetően többször leptek már meg bennünket koncerteken is vonósokkal kiegészülve, mint például a zenekar 15. születésnapján, a Müpában. A nagyszabású koncerten a zenekar az elmúlt tizenöt évből hívott vendégeket, a különleges fellépést pedig rögzítették is, amely hamarosan Góbé 15 – Müpa live címen bakeliten is megjelenik. Most ebből kaphatunk ízelítőt, az Azért se című daluk klasszikus átdolgozásából, amelyben az Anima Musicae oktettje csatlakozott a zenekarhoz, a dal pedig Vizeli Máté hangszerelésében szólalt meg.

A Góbé zenekarnak a különböző műfajok nagy játszóteret jelentenek. Fotó: Góbé

Nagy dolog ez a zenekar életében. Először kerül fel a streaming platformokra élő felvételünk. Már a próbákon éreztük, hogy nagyot fog szólni a születésnapunk, szuper vendégekkel és egy jól megszerkesztett műsorral, úgyhogy úgy döntöttünk, felvesszük, aztán meglátjuk, mi lesz belőle

– mondta az új felvétel kapcsán Czupi Áron, a zenekar dobosa. Nos, a felvételekből született a most megjelenő Azért se – live is, amit már csak az október 9-i koncert miatt is szerettek volna megmutatni a közönségnek, és ízelítőt adni a hamarosan érkező lemezből.

A MOMKultban a KamaraSzólistákkal természetesen ez a dal is megszólal majd, de a Müpához képest egy egészen más koncertélmény várható, ahol Bartók Béla lesz a középpontban. A KamaraSzólisták egy frissen alapított, fiatal magyar tehetségek alkotta formáció, a Góbé tagjaival még a Zeneakadémiáról ismerik egymást.

– Tulajdonképpen csak idő kérdése volt a kooperáció létrejötte. Ezúttal ők fogják előadni többféle formációban Bartók ez alkalomra kiválogatott hegedűduóit, amelyekre a Góbé Folkside a bennük rejlő eredeti népzenei gyűjtések rekonstrukcióival válaszol majd – mondta a közelgő koncertről Vizeli Máté, a zenekar brácsása. – A világzenei események rendszeres látogatói hamisítatlan Góbé-koncerten is érezhetik magukat, azonban ennek a műsornak az exkluzivitását az adja, hogy közben a KamaraSzólisták olyan, főleg Bartók-kompozíciókat szólaltatnak meg, amelyekre a zenekar dalai reflektálnak, akár tematikusan, akár csak hangulatukban.

Október 9-én tehát Folks & Classics a Góbé és a KamaraSzólisták prezentálásában a MOMKultban, addig pedig érdemes az Azért se felvételével hangolódni a különleges estére.

Borítókép: A Góbé zenekar (Forrás: Facebook/Góbé)