Veterán rendező, ötven filmmel, rendhagyó humorral

Hamarosan 88. esztendejébe lép, és nemrég mutatták be a 80. Nemzetközi Velencei Filmfesztiválon 50. filmjét, a Coup de chance című, Párizsban forgatott, francia nyelvű alkotást. Az 1945-ben, Brooklynban született Woody Allen ugyan már látványosan megöregedett, és el is mondja, hogy elkeseríti a mozi korszakának vége, azaz a streaming előretörése, mégis, ki tudja, meddig vállalja még a filmkészítéssel járó feladatokat.

Woody Allen a Velencei filmfesztiválon is jelen volt, új filmjét itt mutatták be. Fotó: Tiziana Fabi

A mellesleg klarinéton is játszó író-rendező, akinek tipikus filmbeli alteregója az ideges, nyughatatlan, amerikai értelmiségi, fanyar humorával számos filmjével aratott nagy sikert, így az 1977-es Annie Hall-lal (ami Oscar-díjat hozott neki és Diane Keaton-nak is), de az ikonikus Fogd a pénzt és fuss! (1969) vagy a Hannah és nővérei (1986) című alkotása is nagy közönség-kedvenc. Ha pedig ezeket soroljuk: Játszd újra, Sam! (1972), Manhattan (1979), vagy éppen Rómának, szeretettel (2012); akkor is tudjuk, hogy róla van szó. Ráadásul a filmek egyes mondatai szállóigékké váltak, ami azért sem meglepő, mert Allen már 16 évesen poéngyártással foglalkozott, majd alig kilenc évvel később már a stand-up comedy műfajával.

Csak hogy egy jellegzetes mondását is bemutassuk:

Valószínűleg túl lassú vagyok. Nemrég elütött egy autó, amit két ember tolt.

A vele készített egyik beszélgetés során pedig olyan dolgokat tudtunk meg róla, hogy ha Woody Allen legjobb barátja lenne, akkor a legidegesítőbb dolog amivel magát jellemezné, az az állandó nyavalygás, valamint az egészsége érdekében amit valaha is fel kellett adnia, megjegyzése szerint a jelzáloghitel volt….

Első rendezése a What’s up, Tiger Lily? volt, melyet már el is ismert a közönség, majd újabb humoros téma, egy James Bond-paródia következett, 1969-től pedig már érkeztek az azóta elhíresült filmek. Visszatérve azonban a jelenhez, tény, hogy az idei velencei filmfesztiválon tüntetők egy csoportja várta, hiszen ő is azok közé az alkotók közé tartozik, akik hírneve már nem makulátlan. Renoméját igencsak kikezdte volt felesége, Mia Farrow lépése: a színésznő Dylan nevű, közös gyermekük és örökbefogadott lányuk, Soon-Yi Previn megrontójaként nevezte meg Allent, így az 1992-ben nyilvánosságra került ügy kapcsán hosszú per vette kezdetét, majd a gyerekek Mia Farrow-hoz kerültek. A történet a már ismert, különös fordulatot vette: 1997-ben Woody és volt fogadott lánya, Soon-Yi Previn, – tehát egyike a molesztált (?) gyerekeknek – összeházasodtak, s két közös gyereket nevelnek azóta is. Botránynak immár nyoma sincs.

Allen és Mia Farrow pere ugyanakkor a “metoo” időszakának egyik jellegzetes története lett, és az sem sokat segített az egyébként népszerű rendező-író helyzetén, hogy annak idején még Jeffrey Epstein ismerettségi körének tagjaként is megjelent a neve a sajtóban. Ráadásul Ronan Farrow, Allen és Mia Farrow újságíró fia szintén a vádlók között volt: a fiatalember Harvey Weinstein rendező bántalmazási botrányaival is behatóan foglalkozott korábban. Woody Allen ellen egyébként végül nem emeltek vádat, de a pert követően egyesek elutasították, más színészek, így például Javier Bardem, és színésznők, mint Diane Keaton vagy Scarlett Johansson is, kiálltak mellette és továbbra is szívesen dolgoznak vele.

Ami pedig a történet utórezgéseit illeti, 2020-ban megjelent egy könyv magától az alkotótól, az önéletrajz az Apropó nélkül címet kapta, s Allen ebben a műben igyekszik pozitívabb színben feltüntetni magát apaként is. 2021-ben pedig az HBO saját gyártású sorozatai között mutatta be az Allen versus Farrow című filmet, Kirby Dick és Amy Ziering rendezésében.

A rendező mellett háttal a kamerának felesége, Soon-Yi Prévin. Fotó: Gabriel Bouys

Mivel az idei velencei filmfesztiválon a Horizont szekcióban magyar film (Reisz Gábor: Magyarázat mindenre című alkotása) kapta a legjobb film díját, kiemelten figyeltük idehaza a fesztivál eseményeit, de tény, hogy Woody Allen új alkotása körül a sztrájk miatt is volt felhajtás. Mivel az igazságot már sosem fogjuk megtudni, jobb, ha filmtörténeti szempontból közelítünk a legendás író-rendezőhöz, aki hazánkban is nagyon népszerű, s először 2007-ben járt itt zenekarával, a New Orleans Jazz Band-del. Ugyanakkor szinkronhangjával egyértelműen összenőtt, Kern András hangja tökéletes választás volt az általa alakított figurákhoz. Woody Allen egyik mondása szerint:

A klasszikusok jellemzője, hogy ezerszer olvassa őket az ember, és mindig talál bennük valami újat.

Nos, ugyanez igaz lehet a klasszikus rendezők filmjeire is…

Borítókép: Woody Allen új filmjét Barcelonában is bemutatják (Fotó: Adria Puig)