Kásler Miklós: Meg akarják törni a nemzet gerincét

Vitályos Eszter a köszöntőjében hangsúlyozta, hogy hagyományaink tartanak és őriznek meg bennünket magyarnak. Kiemelte, hogy a mai, vészterhes időkben, amikor háborúk zajlanak a fizikai javakért, a területekért, a biztonságért és a lelkekért, felértékelődik a hagyomány ereje.

A hagyomány elsősorban bölcsesség, erős tudás, ami kiállta az idők próbáját, hiszen csak valódi igazság öröklődhet nemzedékről nemzedékre. Ez a bölcsesség utat mutat és megtart, eligazít minket a mindennapokban

– mondta Vitályos Eszter.

Az államtitkár kifejtette, hogy nagy szükség van ma is eleink műveltségére, mert ez erőt ad a túléléshez és a magyar identitás megőrzéséhez. A családok iránt érzett szeretet pedig a magyar hagyomány legmélyebb eleme. Elmondta: büszke arra, hogy Magyarországon olyan családbarát és konzervatív kormányzat működik, amely őrzi a hagyományokat.

A magyar hagyomány örök értékeken alapul, Isten örök értékén

– jelentette ki Vitályos Eszter parlamenti államtitkár.

Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója a megnyitójában felidézte, hogy az euroatlanti világ kezdi elveszíteni nemcsak a keresztény, hanem morális és gazdasági értékeit is. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenhol a legjelentősebb probléma a népesedés ügye. Beszámolt arról, hogy a nagy napkeleti kultúrák önazonosak tudtak maradni, mivel képesek voltak megőrizni tudásukat és hitüket. Magyarországnak sem a rossz külföldi példákból kell meríteni.

Az ősiségben meglévő magyar hagyományrendszer, a magyar életvitel mint búvópatak jelen van, és állandóan meghatározza a magyarság cselekedetét

– mondta a főigazgató, majd hozzátette, hogy a jövőnk egyetlen záloga a hagyományaink vállalása.

Kásler Miklós kiemelte a nyelv szerepét is, mivel általa nemcsak a történelmi eseményeket, hanem eleink gondolkodását, a nemzedékek tapasztalatát is megismerhetjük. Szólt arról is, hogy hagyományainknak vannak tárgyi vonzatai is, amelyek képesek arra, hogy megmutassák a magyarságra jellemző életformákat. Ezzel a szemléletmóddal pedig rá lehet mutatni arra, hogy milyen kapcsolatot ápoltak eleink egymással, milyen viszonyt alakítottak ki az Istennel, a szakralitással.

A Magyarságkutató Intézet főigazgatója beszámolt arról is, hogy olyan kiélezett helyzet sosem fordult elő a világtörténelemben, amelyet éppen jelenünkben kell megélnünk.

A nemzet gerincét és a nemzet lelkét akarják megszerezni. A mi feladatunk, hogy megpróbáljuk megőrizni hagyományainkat. Továbbadjuk utódainknak azt, hogy mit tettek elődeink

– mondta Kásler Miklós, majd hozzátette, hogy a múlt hagyománya nélkül nincs jövő.

A konferenciát azzal a céllal rendezték meg, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a hagyományoknak nemzetmegtartó szerepe van. Ehhez nemcsak ismerni, hanem használni is kell a kulturális szimbólumokat, amelyekkel meg lehet erősíteni azt a magyar nemzeti identitást, amely máig összefogja a Kárpát-medence magyarságát.

Borítókép: Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója beszédet mond A hagyományok éltetik a nemzetet című konferencián (Fotó: Tóth Gábor)