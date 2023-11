Látogathatatlan a zugligeti Disznófő-forrás

Önálló világ, csupa rejtett értékkel, izgalmas történelmi helyszínekkel és egyedülálló mikroklímával a zugligeti fordulótól, a Fácános térről induló Szilasy út erdei környezete.

A Disznófő-forrás ma. A szerző fotója

Az autóval is bejárható úton is sokáig eljuthatunk az erdőbe, majd az egy idő után kirándulóúttá válik, és egészen a Tündérhegyi útig halad.

A környék védelmét és ápolását tűzte ki célul a Budapest–Zugligeti Egyesület, amely 1892 óta létező civil szervezet, és a kilencvenes évektől Salamin András vezeti. Minden fórumon felszólalt a Disznófő-forrás hányattatott sorsa miatt, továbbá az egykori Istenszeme Fogadó, majd a sörgyáros Haggenmacher Károlyról elnevezett villa kihasználatlanul álló épületének közhasznú felhasználásáért.

Fotó: Teknős Miklós

Mindkét közkincs a Szilasy út mentén található, majdnem szomszédos telkeken. Az egyesület vezetőjének nagy fájdalma, hogy évtizedek óta nem sikerült megoldást találni sem az épület, sem a forrás hányattatott helyzetére. Pedig a szóban forgó útszakasz a mai napig nagy népszerűségnek örvend, kedvelt sétaútvonal, és nemrég, amikor Salamin András a környék kutatójaként helytörténeti kirándulást szervezett a hegyre,

egyszerre négyszáz ember érkezett, hogy megismerje a hegyoldal nagy irodalommal rendelkező történelmi értékeit.

A budai hegyvidék legbővizűbb forrása volt egykor a Disznófő, amit egy tíz eret összegyűjtő alagút éltetett. Ma magánterületen áll a forrás, a valamikori Disznófő Étterem szabálytalanul privatizált telkén, elkerítve. Az étterem épülete pillanatnyilag banki tulajdonban van, üresen áll, szinte romokban. A forrás köré épített kútház ezen a telken messziről, a kerítésen keresztül látható. Salamin András azt állítja, jelenleg azzal is elégedett lenne az egyesület, ha a kútház körbejárható volna. A forrás visszaállítása hosszas tudományos kutatást igényel, amit évtizedekkel ezelőtt meg is tettek a szakértők, de azóta egyetlen döntéshozót sem érdekelt igazán a Disznófő helyzete. A Normafa rehabilitációjának tervei között előkerült az egykori Istenszeme Fogadó, vagyis a Haggenmacher-villa felújításának terve, amely 2022-ben a fővárostól Hegyvidék önkormányzatának kezelésébe került. Újra van remény arra, hogy a forrás helyzete is napirendre kerüljön.

A forrás múltja, legendák a Disznófő körül

A Hármaskút-tetőt a Normafával összekötő Disznófő-tető északi oldalában, különleges természeti környezetben fakadt a bővizű forrás. Nevét a környékén élt, arrafelé ma is gyakran megforduló vaddisznóknak köszönhette. A török időkben már tartottak vaddisznót a környéken, és a Disznófő vizéből itatták őket. A legenda szerint Mátyás király is szívesen vadászott a zugligeti erdőben, és egy fárasztó vadkanvadászat alkalmával ennél a forrásnál frissítette fel magát. Mátyás vadászkastélyának vízellátását is biztosította egykor a forrás.

Döbrentei Gábor királyi tanácsos és az akadémia titkára a XIX. század elején a forrást Mátyás-csurgónak nevezte el, de ezt a köznép nem fogadta el. A legenda nyomán Corvin-kútjának is hívták az itt fakadó vizet, ám ez sem honosodott meg úgy a köztudatban, mindenki Disznófőnek ismeri a rendszerváltozás idején teljesen jogtalanul privatizált természeti értéket. Akkor az is megtörténhetett, hogy

annak ellenére, hogy a forrás elidegeníthetetlen közvagyon, 1988-ban az akkori tanács a vendéglővel együtt eladta.

A vendéglátóhely, az egykori Disznófő Étterem új tulajdonosa gyors meggazdagodásra számított, a leggazdagabbakhoz igazította az árait, így mindössze néhány évet élt meg az elit étterem, majd a kilencvenes évek elején bezárt. A Disznófő-forrásból még egy ideig csöpögött a víz, de az alagútban lévő gyűjtőcsövet kilopták, így az erek vize a talaj mélyén tovább folydogált. Salamin András arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a helyzet idővel talajcsúszást is okozhat, amit néhány éve az egyik építkezésnél észre is vettek. Ha a forrást sikerülne működésbe hozni, az nemcsak az arra járóknak nyújthatna enyhülést, de a Szilasy út gazdag növényzetét is táplálhatná.

Azt még nem tudni, hogy milyen funkciót szán a szomszédos, tízhektáros telekre épített Haggenmacher-villának és parknak a kerület. A telek közepén lévő Istenszeme tavat nyolc helyi forrás, köztük a Disznófő táplálta, de a hatvanas évek vége óta kiapadt, ma csak a medence látható. Az egykor volt páratlan természeti szépségeknek ma is csodájára jár a kerület.

Borítókép: Disznófő-forrás (Fotó: Szilléry Éva)