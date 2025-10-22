Észak-KoreaKim Dzsong UnI DzsemjongfegyverkísérletEgyesült Államokrakéta

Putyin szövetségese kilőtte a rakétát

Szöul szerint Észak-Korea szerdán újabb fegyverkísérletet hajtott végre legalább egy ballisztikus rakétával, az elsőt I Dzsemjong dél-koreai elnök júniusban történt beiktatása óta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 8:19
Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjai az ENSZ súlyos szankcióinak tárgyát képezik
A mostani rakétakísérlet az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának közeledtével történt, amelyet október 31-én és november 1-jén tartanak a dél-koreai Kjondzsu városában, és amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az amerikai elnök korábban kijelentette, reméli, hogy találkozhat Észak-Korea vezetőjével, Kim Dzsong Unnal, esetleg még ebben az évben, miután első hivatali ideje alatt három csúcstalálkozót is tartottak: 2018 júniusában Szingapúrban, 2019 februárjában Vietnámban, majd ugyanazon év júniusában a két Korea közötti határon.

Az amerikai elnök korábban kijelentette, reméli, hogy találkozhat Észak-Korea vezetőjével
Az amerikai elnök korábban kijelentette, reméli, hogy találkozhat Észak-Korea vezetőjével Fotó: AFP

A tárgyalások azonban kudarcba fulladtak, mivel az Egyesült Államok nem tudta rávenni Észak-Koreát, hogy bármilyen engedményt tegyen nukleáris fegyvereinek felszámolása terén.

Szeptember végén Kim Dzsong Un mindazonáltal kijelentette, hogy kész újra felvenni a kapcsolatot Washingtonnal, sőt, azt is állította, hogy „jó emlékei vannak” az amerikai elnökről. De csak akkor találkoznának, ha Washington feladja azt az elképzelést, hogy megfosztja országát az atomfegyvertől.

Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjai az ENSZ súlyos szankcióinak tárgyát képezik
Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjai az ENSZ súlyos szankcióinak tárgyát képezik Fotó: AFP

Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjai az ENSZ súlyos szankcióinak tárgyát képezik. 

Phenjan ezeket a fegyverfejlesztéseket az Egyesült Államok és szövetségesei, köztük Dél-Korea részéről érkező fenyegetésekkel indokolja.

Atomháborúra készül Szöul Észak-Korea ellen?

Nemrég lapunk arról is beszámolt, hogy Szöul város vezetése bejelentette, hogy 2028-ig megépíti a dél-koreai főváros első civil óvóhelyét, amely egy esetleges nukleáris támadást is képes lesz kibírni. A tervek szerint a bunkert egy állami bérházkomplexum alá építik, védelmet biztosítva a növekvő északi fenyegetésekkel szemben.

Borítókép: Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjai az ENSZ súlyos szankcióinak tárgyát képezik

