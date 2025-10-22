aranyszínű sárgaságvédekezésfelderítés

Ez a kórokozó egész szőlőültetvényeket képes megsemmisíteni

Sikeres volt az országos felderítőprogram, amelyben az ország összes jelentősebb bortermő térségében átvizsgálták és megsemmisítették az aranyszínű sárgaság betegséggel fertőzött szőlőtőkéket – állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A köztestület szerint a szakmai szervezetek, a hegyközségek, a hatóságok és a növényvédelmi szakemberek összefogása reményt ad arra, hogy sikerül gátat szabni a hazai szőlő-bor ágazatot fenyegető betegség további terjedésének.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 9:07
Aranyszínű sárgaság Zalában Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Példátlan összefogás alakult ki az elmúlt hetekben a hazai szőlő- és borágazatban az aranyszínű sárgaság (grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD) elleni védekezés során a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa koordinálásával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a hegyközségek, a borászok és a hatóságok között, amelynek eredményeként hatékonyan zajlott le az országos szemleprogram – írta közleményében a NAK. A cél az, hogy sikerüljön gátat szabni a szőlőültetvényeket fenyegető betegség terjedésének.

A hazai borvidékeken az elmúlt napokban több mint kétszáz szemlecsoport dolgozott, a program során összesen 3385 hektárnyi szőlőültetvényt vizsgáltak át. A résztvevők, köztük szőlőtermelők, hegybírók, falugazdászok, növényvédelmi felügyelők és szakmai szervezetek, több mint 1600 fő a közös cél érdekében dolgoztak. A NAK hálózatából 13 vármegyei kamara 62 munkatársa csaknem 350 munkaórát töltött a felderítéssel – érzékeltette a köztestület a feladat nagyságát.

Az elmúlt napok munkájának eredményeként elmondható, hogy 

az ország valamennyi jelentős szőlőtermő térségében megtörtént a fertőzött tőkék azonosítása. Számos esetben sikerült még időben felismerni és eltávolítani a beteg tőkéket.

A program sikere azonban nem csak számokban mérhető: a közös munka eredményeként megerősödött a szakmai és közösségi együttműködés a borvidékek között, melynek köszönhetően új szintre lépett a magyar szőlő- és borágazat védelme.

A FD a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama húsz–ötven százalékkal csökkenhet, a betegség pedig néhány év alatt képes egész ültetvényeket megsemmisíteni. A fertőzés ellen ráadásul csak megelőzéssel, illetve a már fertőzött tőkék megsemmisítésével tudnak védekezni a termelők. A betegség jelenleg 21 hazai borvidéken van jelen. (Az egyetlen borvidék, ahol még nem mutatták ki a betegséget, a bükki.) A NAK szerint így nem túlzás, hogy az aranyszínű sárgaság a magyar szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb növényvédelmi kihívása, amely a borvidékek jövőjét, a helyi közösségek megélhetését és a magyar borkultúra hagyományait is veszélyezteti.

