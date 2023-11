A Miskolci Nemzeti Színház az Európai Színházi Unió tagja lett

Az, hogy tagjai lettünk az Európai Színházi Uniónak, elmondhatatlanul fontos mérföldkő a színház életében. Lehetőségünk lesz arra, hogy nemzetközi fesztiválokon vegyünk részt, a tagszínházak előadásait hozzuk el a miskolciaknak, és természetesen a mi előadásainkat is megismerhetik világszerte. Azt hiszem, hogy ez most a legnagyobb büszkeségünk. A társulat kitartó munkája, a közönség sosem lankadó támogatása az, ami eljuttatott minket oda, ahol most vagyunk. Leírhatatlan öröm ez nekünk.