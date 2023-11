Nagybányai remekművek érkeznek a marosvásárhelyi Várgalériába

Nagybányáról Marosvásárhelyre érkezik a nagy sikerű tárlat

Marosvásárhely központjában, a közelmúltban megnyitott Várgalériában november 8. és január 7. között lesz megtekinthető az a nagy sikerű tárlat, amely a világhírű nagybányai festőiskola alkotóinak ritkán látott festményeit mutatja be a műkedvelők számára.

A kiállítás a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány által elindított Közép-európai örökség program részeként és annak támogatásával valósul meg. A tárlatot azzal a céllal rendezik meg, hogy rávilágítsa figyelmet a kiállított művek művészettörténetben és kulturális hagyatékban betöltött kulcsszerepére. A tárlatot dr. Baán László, a budapesti Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum főigazgatója nyitja meg.

A Marosvásárhelyi Kulturális és Művészeti Központ gondozásában működő Várgaléria egyik fő célkitűzése az erdélyi képzőművészet népszerűsítése, a kiállítás segítségével pedig nemcsak erre, de a nagybányai festőiskola hagyományainak tovább örökítésére is lehetőségük nyílik.

A Nagybányai remekművek című tárlatnak a marosvásárhelyi Várgaléria ad otthont. Forrás: Ernst Galéria

Fókuszban a modern magyar festészet alapjait megalkotó művészek

A régió művészetét meghatározó, 1896-tól a második világháború kitöréséig a nagybányai művésztelepen működő festőiskolát a modern magyar és erdélyi festőművészet egyik bölcsőjeként tartják számon, hatása számos korabeli nagy hírű festőnél tetten érhető. Az alkotóközösség alapítói Ferenczy Károly, Hollósy Simon, Iványi-Grünwald Béla, Réti István, valamint Thorma János festőművészek voltak. A művésztelepen született alkotásokat világszerte elismerik, számos nagybányai mű nagy nemzetközi gyűjteményekbe is eljutott.

A kiállítással, a modern magyar festészet alapjainak lefektetéséhez nagyban hozzájáruló egykori nagybányai festőiskola korszakváltó gondolkodásának bemutatását tűzte ki céljául a Közép-európai örökség program.

Ennek keretében idén nyáron a művek keletkezési helyén, Nagybányán nyílt meg a Hazatérés, Nagybányai remekművek magángyűjteményekből című kiállítás, amelynek számos darabját először láthatta a nagyközönség. A program szorosan kapcsolódik az alapítvány értékmegőrző tevékenységéhez, ugyanis a szellemi örökség megőrzésével és az elmúlt korok nagy művészeinek gondolkodásmódjával a jelenkor fiatal művészeit is szeretnék inspirálni.



Negyven festmény várja a látogatókat

Marosvásárhelyen a kiállítás eredeti darabjai mellett újabb alkotásokkal is megismerkedhetnek majd a látogatók. A huszonegy, már korábban is kiállított alkotás mellett tizenkilenc újdonság is helyet kapott, többek között az egyik alapítótag, Ferenczy Károly 1895−96-ban készült festménye, a Lóitatás, Lovak a vízben és az emblematikus Gyermekek pónikon (1905), amelyek közel száz éven át rejtett műalkotások voltak. Emellett látható Pechán József Koradélután című ikonikus műve, amely védetté nyilvánított kulturális műalkotás, valamint az igen rövid alkotói pályával rendelkező Plány Ervin Kalapos hölgy napfényes kertben (Anyám kertben) című, 1910 körül készült olajfestménye is a kiállított alkotások között szerepel. Így összesen negyven festmény tekinthető meg a tárlaton.

A Marosvásárhelyen nyíló tárlatot még különlegesebbé teszi, hogy olyan, kuriózumnak számító alkotások is megtekinthetők, mint Tihanyi Lajos és Szobotka Imre Nagybányán készült művei, valamint Gyenes Gitta női festőművész Fények a parkban című alkotása.

A kiállítás január 7-ig lesz látogatható (Forrás: Marosvásárhelyi Kulturális és Művészeti Központ)

A Nagybányai bemutatkozás után további kiállításokat tervezünk Erdély városaiban. Nagybányát követően Marosvásárhely a következő helyszín, ahol a tárlat új művekkel egészül ki. Az eddigi, magánygyűjteményekből származó alkotások mellé két jelentős erdélyi múzeum gyűjteményéből is érkeztek újabb festmények – a Megyei Múzeum Nagybányai Szépművészeti Központtól, valamint a Maros Megyei Múzeum Művészeti Osztályától. A magyar festészet egészének bemutatása szempontjából különösen fontos a magán- és közgyűjtemények összefogása. Az országokon átívelő köz- és magánygyűjteményi összefogásnak szép és követendő példája a mostani kiállítás

– emelte ki Eleni Korani, a kiállítás kurátora és az Ernst Galéria tulajdonosa. A kurátor kifejtette: a kiállítás koncepciója városról városra változni fog, ezzel is helyet adva új alkotások bemutatásának, valamint ez a közönséget is ösztönzi arra, hogy újra megtekintsék a kiállítást.

A nagybányai festőiskola hatása megkérdőjelezhetetlen, a műhely alkotói olyan szellemi örökséget alapoztak meg, amely évtizedeken át befolyásolta a következő generációk látásmódját, a kiállítás célja pedig épp ennek a látásmódnak a továbbadása.

A Várgaléria pedig nemcsak a város műértő közönségének szeretné bemutatni a ritkaságnak számító festményeket, hanem a régió más városaiból és a határon túlról is várja a műkedvelőket, amellyel Marosvásárhely kulturális és turisztikai jelentőségét is tovább kívánják növelni.

A Közép-európai örökség programról:

A 2020-ban alapított Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány célja, hogy a közép-európai régióban műemlék- vagy műemléki védelemben nem részesülő, de kulturális, történelmi, művészeti, építészeti értékkel rendelkező épületeket vásároljon, azokat felújítsa, korszerűsítse, majd az ingatlanok hasznosítására új koncepciót alakítson ki, valamint kulturális értékmentő projekteket valósítson meg. Az alapítvány, valamint a kezdeményezésére létrejött kulturális, szellemi örökséget megőrző program célja olyan értéket teremteni, amelyből az érintett országok és települések valamennyi közössége részesülhet.

Borítókép: A kiállítás a modern magyar festészet megalkotóinak műveit vonultatja fel (Forrás: Marosvásárhelyi Kulturális és Művészeti Központ)