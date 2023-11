Nyolcvanéves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Van, akinek mindkét szülője itt volt zenész, édesapák, akik gyermekeiknek adták át a stafétabotot a zenekarban, s van olyan is, akinek testvére zenélt évtizedekig ugyanabban a szólamban, mint ahol most ő maga. Jelenleg is van egy édesanya-leány művészpáros a zenekarban, ráadásul szülő és gyermeke egy szólamban játszanak. A zenekar művészei között sokan egyéb foglalkozást is űznek, így van képzett cukrász is az együttesben. Érdekes hobbik a hegesztés, az autószerelés, a kertészkedés, a biciklizés, a motorozás vagy a varrás. Nagyon sok művész azonban a kamarazenélést tekinti első számú hobbijának