A Kertész Imre Intézetnek otthont adó épületet 2017-ben vásárolta meg a fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány a Fővárosi Önkormányzattól. A villát Szalay Tihamér építész tervei alapján, az Alapítvány főigazgatója, Schmidt Mária újíttatta fel. A Kertész-tematikájú séta során – amelyet Szabó Tamás, a Kertész Imre Intézet programigazgatója vezetett Bencsik Krisztina és Soltész Márton irodalomtörténész közreműködésével – a modern kor elvárásait követve felújított, ugyanakkor a századfordulós szellemiséget is megőrző épületet végigjárva a résztvevők számos érdekes információval gazdagodhattak. Nemcsak az épület történetét ismerhették meg, de a fényképek alapján kialakított Kertész-emlékszobának köszönhetően a szerző egykori Török utcai bérlakásának egyik szobája is megelevenedett a látogatók előtt, a konferenciateremben pedig az intézetben őrzött Kertész-relikviákat csodálhatták meg. De a Nobel-díjas magyar író emlékét a Bencsik Krisztina és Soltész Márton által felolvasott Kertész-művekből származó részletek is megidézték azon az estén.

A séta során Kertész Imre műveiből is elhangzottak részletek. Fotó: Kertész Imre Intézet/Bartos Gyula

Az Andrássy út az 1880-as években, ez a környék pedig inkább a századforduló környékén kezdett el benépesülni. Ez a villa is 1909-ben került tervezőasztalra, és végül 1910-ben épült fel. Ez az időszak az egyetemes művészettörténetben a szecesszió vége. Nálunk tovább élt az összes olyan historizáló stílus, amelyek például az 1880-as években az Andrássy úti palotákat meghatározták. Jelen volt a neorokokó, a neobarokk, a szecesszió és a premodern a magyar építészetben. Egy eklektikus kép alakult ki. Ennek a sokrétűségnek az egyik ékköve ez az épület, ahol most vagyunk, és amely Eisele Vilmos kazángyáros és családja villájaként épült meg Hoepfner Guidó és Györgyi Géza tervei alapján

– idézte fel az épület történetét Szabó Tamás, a séta vezetője, aki ezt követően a homlokzat kapcsán egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a koncepció klasszicizmussal leszámoló, hiszen nem szimmetrikus. Mint mondta, erős ellentét figyelhető meg az épületben, amely kívülről 1910-hez képest nagyon korszerű, az akkori korszellemnek megfelelve szecessziós és premodern elemeket visel magán. Belül viszont erősen historizáló, magán őrzi a régebbi korok nyomait.

Az eredeti stílushoz hűen felújított hallba érkezve a résztvevők egyebek közt az épület későbbi sorsát is megismerhették: a nagypolgári lakás 1948-ig volt az Eisele család birtokában. Ekkor államosították, és egészen 2000-ig szociális otthonként funkcionált. Rendkívül rossz állapotban volt az épület, amelyet 2017-ben vásárolt meg a fővárostól a Kertész Imre Intézetet is fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, amely 2018 és 2020 között Schmidt Mária főigazgató asszony elképzelése nyomán, Szalay Tihamér építész tervei alapján felújíttatta. Azóta szolgál Kertész Imre Intézet székházaként.

Szabó Tamás vezetésével először a hallal ismerkedhettek meg az érdeklődők, hiszen ebből a helyiségből nyílik a nagypolgári villaépület összes többi tere: a szalon, az úri vagy szivarszoba, az ebédlő, a télikert és a terasz. Ezek voltak a nyilvános terek, míg a felső szinteken, ahol most irodák találhatók, a család személyes terei, a hálók és a fürdőszoba voltak. Az alagsorban volt a konyha és a mosókonyha, az épület hátsó részében pedig, ami most kutatói vendéglakásokként funkcionál, a cselédszárny helyezkedett el.

Az eklektikus stílusú, egyebek közt neogótikus katedrálisokat, korinthoszi oszlopokat idéző elemekkel és Zsolnay-mázas motettákkal díszített egykori szalonban, amely ma koncertek helyszínéül szolgál – Szabó Tamásnak köszönhetően felcsendült az ott található Bogányi-zongora hangja is. A télikertben a látogatók megcsodálhatták a káprázatos falikutat, a metszett színes ólomüvegeket és a mozaikos padlót.

Az egykori szivarszoba bizalmas beszélgetések helyszínéül szolgált. Fotó: Kertész Imre Intézet/Bartos Gyula.

A séta során bepillanthattak az egykori bizalmas beszélgetések helyszínéül szolgáló, neoromán jellegű szivarszobába is, megtekinthették a fotók alapján hitelesen rekonstruált Kertész-emlékszobát, ahol a szerző egykori fotelje, televíziója, szemüvege mellett a könyvespolcán lévő kötetek is visszaköszöntek a Török utcai bérlakásban készült képek útmutatása szerint. Mint arra Soltész Márton irodalomtörténész is felhívta a jelenlévők figyelmét, a könyvespolcon ott voltak többek között Márai, Arthur Koestler, Dosztojevszkij és Freud művei, sőt – amint arra Szabó Tamás rávilágított – meglepő módon még a nemzeti szocialista Német Birodalom főépítészének, Albert Speernek egy kötetét is felfedezhetjük a könyvtárában.

A séta a rendkívül modern stílusban és korszerű eszközökkel felszerelve felújított, olykor rendhagyó irodalomórák helyszíneként is szolgáló, a délutáni könyvbemutatónak otthont adó konferenciateremben ért véget, ahol az épület rekonstrukciójának folyamatát bemutató kisfilm megtekintése után az érdeklődők megcsodálhatták a Kertész Imréhez kötődő fotókat, dokumentumokat és a Nobel-díj másolatát is. A látogatók számos élménnyel gazdagodva térhettek haza az épületbejárásról, melyet a Kertész Imre Intézet a jövőben rendszeresen tervez majd tartani.

Borítókép: A Kertész Imre Intézet épületbejárással is várta a tematikus napra érkező vendégeket (Fotó: Kertész Imre Intézet/Bartos Gyula)