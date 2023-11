Szamarkand: luxusvonattal utazhatunk a világ egyik legrégebbi városába

Egykor a Kínából Európába tartó karavánút egyik legfontosabb oázisa volt Szamarkand, ma viszont már 250 km/órával száguldó gyorsvonatok szállítják ide a turistákat. Üzbegisztán hajdani fővárosa gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, történelme pedig olyan régre nyúlik vissza, amit nem sok város mondhat el magáról a világon.

A Gúr-e Mir mauzóleum, Timur Lenk nyughelye. Szamarkandba szupergyors vonattal is eljuthatunk (Fotó: Anadolu/AFP/Ayhan Iscen)

Az UNESCO világörökség részének számító várost a feljegyzések szerint a Krisztus előtti VIII-VII. században alapították, és – elsősorban szerencsés fekvése folytán – mindig kiemelt jelentőségű helynek számított Közép-Ázsiában. Nem véletlenül hódította meg Nagy Sándor, majd később, 1220 körül Dzsingisz kán serege, mígnem Timur Lenk fölszabadította és birodalmának fővárosává tette.

Szamarkand 1930-ig volt Orosz Türkesztán, majd Üzbegisztán fővárosa, azóta Taskent az államigazgatás központja. Szamarkand azonban egyre inkább turisztikai központtá válik, ugyanis a fővárossal ellentétben itt nem pusztította el a történelmi épületek nagy részét az 1917-es orosz forradalom és az 1966-os földrengés.

A városban sétálva úgy érezhetjük, mintha az Ezeregyéjszaka meséibe csöppentünk volna.

Szamarkand ugyanis az érett iszlám építészet egyik legszebb példája. Az egyik legfontosabb nevezetesség a Gúr-e Mir mauzóleum, Timur Lenk nyughelye 1405 óta, amelyet Vámbéry Ármin is meglátogatott 1868-ban. Az építmény 26 méter magas, bordázott türkizkék kupolája már messziről látható és különlegessége, hogy látszólag állandóan változtatja a színét attól függően, hogyan esnek rá a napsugarak.

Szamarkand ősi központja a Registan tér, amelynek neve perzsául homokos helyet vagy sivatagot jelent. A teret három monumentális épület, úgynevezett medresze, középkori iszlám iskola övezi: az Ulug bég-medresze, a Tilla Kári-medresze és a Sír Dar-medresze, amelyek a XV-XVII. században épültek. A város kihagyhatatlan látványossága a nagy bazár mellett álló, XV. század elején elkészült Bibi-Khanum mecset, amelynek mára már csak a rekonstruált kapuépítményeit tekinthetjük meg, de egykor a mecset a legnagyobbak közé számított az egész iszlám világban.

A város egyik legújabb látványossága a 2022 őszén megnyílt turisztikai központ, a 260 hektárnyi területen fekvő Silk Road Samarkand, amelyben szállodák, éttermek, rekreációs központok és kulturális látványosságok várják a turistákat. A létesítmény központja a 17 hektáron elterülő Örök Város, amelyet az ősi építészet inspirált. Szűk utcáin kézműves portékáikat kínáló árusok, művészek várják a látogatókat, akik tradicionális ételeket is kóstolhatnak, ha megéheznének a nézelődésben.

Szamarkandba repülővel is mehetünk, ám a fővárosból, Taskentből nagy sebességű gyorsvonattal is megtehetjük az utat. A szuperexpressz kevesebb mint két óra alatt teszi meg a 344 kilométeres távolságot, ez is hozzájárul ahhoz, hogy Szamarkand az utóbbi években egyre népszerűbbé válik a világutazók körében.

Borítókép: A Registan tér, Szamarkand történelmi központja (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)