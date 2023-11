,,Számomra a színház morális kérdés”

A Zircen született Horváth Lajos Ottó színművész nemrég óriási színészi teljesítményt nyújtott, amikor a Nemzetiben összesen hatszor vállalt beugrást megbetegedett kollégája helyett, így több előadást is megmentett. Egy hét alatt volt Dimanche úr a Don Juanban, Adolphe az Ők tudják, mi a szerelemben és Gróf Dubios-Schottenburg az Egy, kettő, három – Az ibolya című előadásban.

Horváth Lajos Ottó színész Kirill Fokin Rex című darabjának fotóspróbáján a Nemzeti Színházban 2023. március 8-án. Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

A Nemzeti Színház társulatának tagja a vele készült interjúban mély gondolatokat fogalmaz meg többek közt a hazáról, az idei évadról, szerepekről, filmekről és versekről.

Ötéves korában döntötte el, hogy színész akar lenni – mondta egy korábbi portrébeszélgetésben, a Nemzeti Színház újságjában. A tévében látta Belmondóval a Cartouche című filmet, ami annyira hatott rá, hogy utána két napig sírt. Édesanyja arról beszélt neki, hogy az emberek nem haltak meg a filmben, színészek játszották el őket, akiknek ez a munkájuk. – Igen? Akkor én is ezt szeretném csinálni! Talán nem akartam meghalni – nyilatkozta akkor Horváth Lajos Ottó.

A most készült interjúban a művész mesél Lear király szerepéről, melyre most készül, és megosztja a nézőkkel azt is, hogy milyen elismerést kapott az Üvegtigris Sanyijáért.

A teljes interjú ITT nézhető meg.