A folklór mindig ott lappang a mélyben, bármit is csinálok – időről időre pedig láthatóbbá válik. Erősen jelen van ebben az előadásban is, de azért természetesen arra törekedtem, hogy a duhaj tánc most szürreális ábrázolás legyen. Mulatnak, persze, mulatnak – de a színészek nem eljátsszák, nem illusztrálják, nem úgy tesznek, mintha mulatnának, hanem ábrázolják a mulatást. Azt szeretném, ha az előadásnak minden ízében sikerülne ábrázolni a Móricz-kisregényben föltáruló világot