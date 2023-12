Alapítójára emlékezik a Magyar Versmondók Egyesülete és a Latinovits Alapítvány

A megemlékezés előtt elnökségi ülést és közgyűlést is tartanak az egyesület Fehérvári úti székházában.

Kiss László a Kaleidoszkóp VersFesztiválon. Forrás: Magyar Versmondók Egyesülete

A Radnóti- és Csokonai-díjas rendező, közművelődési szakember, Kiss László végső nyughelyénél várják az emlékezni vágyókat egy-egy szál fehér rózsával.

Kiss László, akit a kulturális tárca és a Magyar Versmondók Egyesülete is saját halottjaként kísért utolsó útjára, 2019. december 29-én, 72 éves korában hunyt el, tragikus hirtelenséggel. A Latinovits Emlékmű Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Magyar Szín-Játékos Szövetség alapítója és az Országos Diákszínjátszó Egyesület egyik életre hívója volt, és elvitathatatlan érdemeket szerzett az amatőr művészeti ágak kibontakozásában, a hazai és Kárpát-medencei tehetségkutatásban és tehetséggondozásban. Alapító főszerkesztője volt a Versmondó című szakmai folyóiratnak. Nevéhez fűződik a nyári versmondó táborok létrehozása, az általános iskolások legnagyobb versenye, a Regösök húrján… vers- és prózamondó verseny gondozása, szervezése, számos diák- és amatőr színjátszó találkozó megálmodása és fejlesztése éppúgy, mint a Bujtor István Filmfesztivál elindítása, a Latinovits versmondó találkozó létrehozása, a Kaleidoszkóp VersFesztivál elnevezése és a Ki viszi át a szerelmet díj megalapítása.

2018-ban Gyémánttengelyen címmel jelent meg életrajzi kötete, amelyben a vele és róla készült interjúkat, portrékat, elemző írásokat olvashatjuk.

Szerelmet, életet, egzisztenciát köszönhetek a versnek

– vallotta.

Az esemény nyilvános, az emlékezőket Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, a Latinovits Emlékmű Alapítvány kuratóriumi elnöke a két szervezet vezetőivel közösen várja december 29-én, a Rózsák terén a templom urnatemetője előtt, majd az urnasír előtt egy rövid emlékezőbeszéd és vers hangzik el, s a kegyelet rózsáit helyezhetik el Kiss László és szintén közművelődési szakember neje, Kiss Marianna végső nyughelye előtt.

A megemlékezés előtt, délután 3 órakor ül össze a Magyar Versmondók Egyesületének elnöksége, hogy értékelje az elmúlt időszak sok szempontból viszontagságos küzdelmeit a fennmaradásért, és kijelölje a jövő év stratégiai irányait. Délután 4 órakor pedig az éves közgyűlésen az egyesület tagjainak számol be Lutter Imre elnök a szervezet szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról, s a mérleg és a közhasznúsági jelentés elfogadása mellett tájékoztatja a megjelenteket a 2023. évről és a 2024. évi tervekről is. Itt döntenek a beérkezett tagfelvételi kérelmekről és az egyesület programtervének elfogadásáról is. A közgyűlésnek a Fővárosi Művelődési Ház ad otthont.