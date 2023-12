Tizenkét órányi karácsonyi muzsika

Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (European Broadcasting Union, EBU) köszönhető Eurorádió ünnepi zenei műsorait hamarosan a magyar zenekedvelők is hallhatják. A Bartók Rádió ugyanis egy nemzetközi karácsonyi koncert-körkapcsolás alkalmából rendhagyó adást sugároz majd. Az EBU ünnepi műsorainak közvetítését ráadásul már több éve hallhatjuk a klasszikus zenei adón.

Az ünnepre hangolódás a Bartók Rádió műsorával is folytatódik.... (Fotó: Shutterstock)

Ez az adventi hangversenysorozat egyébként 1995 óta a szövetség egyik legkedveltebb kezdeményezése is, amely szövetségnek a Magyar Rádió 2011 óta tagja. De ne csak a szigorúan vett klasszikus muzsikában gondolkodjunk, hiszen része ezeknek a programoknak a kortárs a capella is, s lehet szó élő produkcióról, valamint korábban felvett koncertekről is. A december 17-i programok közül minden harmadik magyar lesz, ezek a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek előadásában lesznek hallhatók.

Ízelítőül a zenei kínálatból: Johann Sebastian Bach kantátái egy 2008-as felvételről lesznek hallhatók, de Tóth Péter Karácsonyi kantátája is szerepel, valamint Vajda János Karácsonyi concertója, egy 2016-os koncertet idézve. A program része az új-zélandi Voices Kamarakórus hangversenye is, de Bach Karácsonyi oratóriumának első három része is felcsendül majd, egyenesen a koppenhágai Szentháromság templomból. Mindezeken túl olyan helyszínekre is elviszik majd a zenei utazás alkalmából a hallgatókat, mint Frankfurt, Göteborg, vagy éppen Prága és Lleida városa.

Borítókép: Kórusművek is felcsendülnek majd az ünnepi körkapcsoláson (Fotó: Bujdos Tibor, Észak-Magyarország)