Let it snow, White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, Last Christmas – ezeket a világslágereket mindannyian jól ismerjük, magyar nyelven azonban ritkán csendülnek fel ezek az örökzöldek. Az ünnepi esten a repertoár kibővül, ugyanis Gájer Bálint a Swingkarácsony lemezanyagán kívül újabb feldolgozásokkal és saját, új dalokkal is színesíti majd a zenei kínálatot.