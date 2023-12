Denzel Washington mint Hannibál Barkasz: a tunéziaiak felháborodtak

Persze a Netflixtől nem áll messze az ilyen fokú történelmi ferdítés, elég csak arra gondolnunk, hogy a streamingszolgáltató legutóbb Kleopátra karakterébe bújtatott egy fekete színésznőt egy ismeretterjesztő sorozat egyik epizódjában, ami Egyiptomban komoly indulatokat generált.

Hannibál Barkasz történetének újszerű feldolgozása is kiverte a biztosítékot a tunéziaiaknál.

A francia nyelvű tunéziai portál, a La Presse „történelmi tévedésnek” nevezte a döntést.

Több online fórumon, közösségi platformon is hangot adtak ellenérzéseiknek a felhasználók, mivel az ügyben online petíció is indult, amelyt már több mint 1300-an aláírtak, és amelyben azt követelik a Netflixtől, hogy ne készítsék el a filmet. Még az ország parlamentjében is terítéken volt a téma, amikor Yassine Mami, a tunéziai parlament tagja felszólalásában bírálta Hayet Ketat Guermazi kulturális minisztert amiatt, hogy nem foglalt állást az ügyben a Netflix ellen.

Ez a tunéziai identitás védelméről és a civil társadalom reakcióinak meghallgatásáról szól.

Külön érdemes megjegyezni itt, hogy Washington szerepelni fog a Ridley Scott-féle Gladiátor 2-ben is, amelynek forgatása rövidesen újraindul, és 2024 végén kerülhet a mozikba, pletykák szerint Denzel Washington egy hajdani rabszolgát alakít, aki későbbi élete során jelentős vagyont halmozott fel.

