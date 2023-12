Gauder Áron: Az indiánok mellénk álltak

– Az utunk egyik célja az volt, hogy reklámot csináljunk a Kojotnak, mielőtt eldől, hogy jelölik-e a filmet az Oscar-díjra, a másik pedig az, hogy felmérjük, milyenek ott a viszonyok a film körül – fogalmazott lapunk megkeresésére Gauder Áron filmrendező, akinek legújabb egész estés alkotását, a Kojot négy lelke című animációs filmet nevezi Magyarország az Oscar-díjra a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.

Az indiánok visszajelzése pozitív volt, mondja Gauder Áron. Fotó: Gauder



Mint a művész elmondta, az egész folyamat nagyon bonyolult és komplex, kissé átláthatatlan, idegen terep a számukra. Minden ország jelölhet filmet, abból még szűkítenek, jelenleg 88 alkotást neveztek ebben a szekcióban. – Nagyon mások a viszonyok, mint itthon, túlzás lenne azt mondanom, hogy megértettük az amerikai filmipart. Ami nekünk fontos volt, hogy indiánok is látták a filmet, találkoztunk is velük, köztük Joanelle Romero indián színésznővel, aki teljesen mellénk állt. Sőt egy idős indián úr is, aki

a helyi törzsfőnök, és azért jött el, hogy megszentelje a teret, ahol bemutattuk.

– Több helyi indián megnézte a filmet, akik igazán meg voltak hatva. Ezek a visszajelzések nekem nagyon fontosak, ez azt mutatja, hogy az indiánoknál jó helyre talált a film – mondta az alkotó.

Felvetődött a kérdés, hogy a Kojot miért az egész estés filmek között szerepel, s miért nem az animációs filmszekcióban, amire Gauder elmondta, Magyarország ebben a kategóriában nevezhette a filmet, később kiderült, hogy ők is nevezhették volna a forgalmazóval az animációk közé.

– Elképesztően nagy lobbi és nyomulás van, komplex szabályoknak kell megfelelni, és mindenki a saját munkáját nyomja előre. Érdekes, hogy maga a téma nagyon a levegőben van Amerikában, ebben ezért lehet egy esély. Martin Scorsese is indián témájú filmet küld az Oscarra.

A Nagy Szellem elrendezi majd, hogy mit szeretne a filmtől, a magam részéről teljesen nyugodt vagyok.

– Magyarországon jól futott a film, sokakhoz eljutott, és szeretik – konstatálta.

A rendező a múlt héten Arany Medál közönségdíjat kapott, amivel kapcsolatban elmondta, minden, a közönségtől kapott visszajelzés nagyon fontos neki és a többi alkotónak. – Amennyi energiát, szeretetet, szenvedélyt belevittünk, az mind visszajön az emberektől.

Az Annecy-i Nemzetközi Filmfesztivál zsűridíjas filmje után elmondta, az európai gondolkodás számára jobban átlátható. – Húsz évvel ezelőtt, amikor Novák Erikkel a Nyóckerrel elindultunk a fesztiválkörútra, beneveztél egy filmet, ami ha jó volt, bevették, ha nem, akkor így jártál. Most már bonyolultabb a helyzet: bizonyos fesztiválok premierjogot kérnek, így máshova már nem nevezheted a filmet. Sokkal nagyobb lobbi ma fesztiválokra bejutni. Amerikában még komplikáltabb szabályok várnak, de nekem úgy tűnik, ha sok pénzed van, sok mindent elérhetsz.

Az amerikaiaknak a filmkészítés üzlet,

ők keretrendszerben gondolkodnak, míg mi támogatásokban. Ezért úgy érzem, hogy itt szabadabb minden az autonóm művészeti megnyilvánulások számára.