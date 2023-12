Közkincs lesz Mickey egér első verziója

Mint hangsúlyozzák, a Disney az elmúlt évtizedekben számtalanszor próbálta elérni, hogy szeretett karaktereik jogait minél tovább ők birtokolják – ami célba is ért.

1998-ban azért lobbiztak, hogy szülessen egy szerzői jogok kiterjesztéséről szóló törvény, amit végül elfogadtak, így a korábbi 75 évről 95 évre nőtt ez az intervallum. Nem véletlen, hogy a cég már 25 évvel ezelőtt ezen dolgozott, mivel amennyiben nem jártak volna sikerrel, öt évvel később közkinccsé vált volna a Mickey egér kezdetleges verziója, ami egy 1928-as alkotásban szerepelt először. Ugyan 1998-ban a javukra dőlt el a jogi csatározás, így további 25 évre tudhatták sajátjuknak a Disney-karakter szerzői jogait, a bíróság által korábban meghatározott 95 év január elsejével letelik.

Januártól közkincs lesz Mickey egér, a Disney legismertebb figurája (Fotó: Zuma/Northfoto)

Nem csupán a Disney szorgalmazta az időszak meghosszabbítását, hanem szerzői jogok birtokosainak egy egész csoportja, akiknek a munkái hamarosan közkinccsé válnak, és akik nagy hasznot húztak a további 20 éves védelemből – idézi Jennifer Jenkins jogászt az index.hu oldalon megjelent cikk, amely arról is tájékoztat, hogy a határidő lejártával a Disney elveszti a Willie gőzhajó rövidfilm, illetve az eredeti Mickey és Minnie egér szerzői jogait.

A Duke’s Public Domain Center közlése szerint ennek értelmében január 1-jétől ingyen felhasználhatóvá válnak a karakterek. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az 1928-as Mickey és Minnie egér még nem beszél, így az alkotók meglehetősen korlátozott mértékben használhatják a mesefigurákat, amelyek hosszúkás fizimiskája másképp is fest, mint ahogy napjainkban ábrázolják az ikonikus karaktereket – olvashatjuk az Index által idézett írásban, amely a New York Post oldalán jelent meg.

A portál arra is kitér, hogy

Mickey és Minnie egér modernebb verzióinak a szerzői jogai ugyanakkor továbbra is a Disney birtokában maradnak, ők a cég arcai. A vállalat közlése alapján viszont figyelemmel fogják kísérni, miképp használják fel a karaktereket a jövőben.

A figurákat ugyanis nem lehet olyan módon ábrázolni, hogy félrevezetve a nézőket azt érzékeltessék, egy művész munkáját a Disney támogatja.

Mióta Mickey egér először szerepelt a Willie gőzhajó című rövidfilmben 1928-ban, az emberek a Disney történeteihez, -élményekhez és eredeti termékekhez kötik a karaktert. Ez nem fog változni akkor sem, amikor a Willie gőzhajó szerzői joga lejár. Természetesen továbbra is védjük jogainkat Mickey egér modernebb verziói esetében és más művekben, amelyek továbbra is a szerzői jog hatálya alá tartoznak

– idézte a Disney szóvivőjét az index.hu. Az eredeti cikk ezen a linken érhető el. A New York Post cikke itt olvasható.

Borítókép: Mickey egér először 1928-ban jelen meg a vásznon (Fotó: Northfoto)