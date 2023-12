Vérfagyasztó csatákat és sok izgalmat ígér a Sárkányok háza új előzetese

A Sárkányok háza George R. R. Martin Tűz és vér című könyvét dolgozza fel, amely kétszáz évvel a Trónok harcában megismert események előtti Westerost mutatja be, és a Targaryen-ház történetét követi nyomon. A sorozat tavaly Európában és Magyarországon is minden idők legnézettebb tartalma lett az HBO streamingplatformjain, lekörözte még a Trónok harca nyolcadik szériáját is.

A Sárkányok háza egyik főszereplője, Matt Smith mesterien formálta meg Daemon Targaryent (Forrás: HBO Max)

Az 1. évad ott ért véget, hogy Rhaenyra másodszülött fia, Lucerys Viharvégen járt, hogy megerősítést kérjen a Baratheon-ház támogatásáról a trónviszályban. A látogatás nem sikerül jól, ám Borros Baratheonban akkor sem engedi azt, hogy Aemond Targaryen az ő csarnokában csonkítsa meg a fiút. A gyerekkori sérelem miatt bosszúvágytól fűtött Aemond Lucerys után repül, és vele eteti meg sárkányát. A Sárkányok háza második évadának első része állítólag a Fiú a fiúért címet viseli.

A hétvégén megjelent előzetes többet árul el a folytatásról, mint reméltük. Az évadban mélyen alámerülünk a Sárkányok tánca néven ismert véres polgárháború időszakában, így nem csupán politikai intrikákra és árulásokra számíthatunk, hanem tényleges csatákra is, amelyeket természetesen nem a seregek, hanem az eget uraló sárkányok fognak eldönteni. Jó hír, hogy a második szériában feltűnő új karakterek mellet régi arcokkal is találkozunk, úgy mint Matt Smith, Olivia Cooke és Emma D’Arcy.

Borítókép: Emma Zia D’Arcy angol színésznő alakítja ismét Rhaenyra Targaryent, Olivia Cooke pedig Alicent Hightowert (Forrás: HBO Max)