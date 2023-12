Vidnyánszky Attila: Az ember ül és gondolkodik, próbálja megérteni az esemény üzenetét

Vidnyánszky Attila a videóban elmondja, vezetése alatt több mint négyezer előadást játszott a színház, amelyek mind rendben zajlottak, még kisebb problémák sem akadtak.

Vidnyánszky Attila bízik benne, hogy a sérülés, ami a társulat lelkében van, hamar összeforr. Fotó: Éberling András

Hogy miért kellett ennek most megtörténnie, miért pont egy Rómeó és Júlia-előadáson, miért egy ilyen évzáró időszak kezdetén, adventre készülődve... Szóval az ember ül és gondolkodik, és próbálja megérteni az esemény üzenetét

– fogalmaz az interjúban Vidnyánszky Attila. Hozzáteszi: mielőbbi gyógyulást kíván a sérülteknek, és reméli, hogy az a sérülés is, ami a társulat lelkében van, hamar összeforr.

Ha nem is múlik el nyomtalanul, azért megpróbálunk visszatérni abba a hangvételbe, működési módba, amiben mi léteztünk – mondja a teátrum vezérigazgatója.

Vidnyánszky Attila arra is kitér, hogy ha nem lett volna a baleset, akkor egy csodaévadról tudna beszélni, mert azontúl, hogy végezték a dolgunkat, bemutatókat készítettek elő, járták a vidéket, a külhoni területeket, sikeres nemzetközi megmérettetéseik voltak, és megszervezték a világ legjelentősebb színházi eseményét, a színházi olimpiát. – Lebonyolítottunk egy olyan rendezvényt, amire kevés példa volt az elmúlt évtizedekben. Itt volt a színházi élvonala a világnak, és mindenki elégedetten és főhajtva ment el – mondja Vidnyánszky.

A színházunkat a legnagyobb európai világszínházak csapatába pozicionáltuk

– emeli ki az interjúban a Nemzeti Színház vezérigazgatója.

Vidnyánszky Attila arról is beszél, mit hozott az idei év a színművészet szakos egyetemistákkal való együttműködésben. – Ahogy mi működünk, az a modell, ami itt felépült, egyedülálló világviszonylatban is. Egy intézményen belül van egy társulati formában működő színház, széles repertoárral, évente akár száz előadást is befogadunk, előfordul, hogy száz turnét is megvalósítunk, itt van az ország legjelentősebb nemzetközi fesztiváljának a szervezőirodája, az ötödik láb pedig a képzés, az SZFE-vel és a kaposvári egyetemmel való együttműködés – mutat rá a vezérigazgató. Hozzáteszi: nincs olyan hét, amikor ne lenne valamilyen eseménye a Nemzeti Színházban a diákoknak a mesterkurzusoktól vizsgaelőadásokig.

Él, lélegzik a színház

– fogalmaz Vidnyánszky Attila.

A teljes interjú alább tekinthető meg.

