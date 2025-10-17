art market budapestSzoborparkgaléria

Kulturális hidak az Art Market Budapesten

Vasárnapig tart a kortárs művészet egyik legizgalmasabb seregszemléje, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kortárs képzőművészeti vására, az Art Market Budapest, amely idén is a világ minden tájáról vonzza a galériákat, művészeket és műgyűjtőket. Az MTK Sportpark impozáns, 11 ezer négyzetméteres központi csarnokában a világ 4 kontinensének 25 országából érkező kiállítók mutatják be alkotásaikat. Mintegy kilencven kiállítási standon több mint ötszáz művész több ezer műve tekinthető meg. A beltéri tárlatot pedig egy különleges, harminc köztéri szoborból álló szoborpark egészíti ki. Ellátogattunk az IArt Tbilisi galéria standjára is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 16:10
Lia Shvelidze az1980-as években úttörő performanszaival és merész objektjeivel hívta fel magára a figyelmet. Fotó: Cedric af Geijersstam
A köztéri szobrászat a művészeti élményhez jutás, a közönség és a művészet közötti kapcsolatépítés frontvonala, az Art Market Budapest ezért kiemelt szerepet szán ennek a művészeti ágnak. A vásár sCULTURE elnevezésű köztéri szoborkiállításán kortárs magyar művészek mintegy harminc alkotása várja a látogatókat, Magyarországon egyedülálló gazdagságban. A témaválasztás, anyaghasználat, formanyelv tekintetében egyaránt széles válogatásban láthatóak.

Art Market Budapest
Az Art Market Budapest beltéri tárlatát harminc köztéri szoborból álló szoborpark egészíti ki (Fotó: Nagy Attila)

Az Art Market Budapest georgiai alkotói

A rendezvény egyik különleges vendége idén az IArt Tbilisi galéria, amely a georgiai Kulturális Minisztérium „Kreatív Georgia” programjában érkezett Budapestre az Art Market meghívására. A galéria nemcsak alkotásokat, hanem egy kulturális küldetést is hozott magával: bemutatni azokat a Zichy Mihály-díjas georgiai művészeket, akik munkáikkal a magyar–georgiai kulturális kapcsolatok erősítését szolgálják. 

A Zichy Mihály-díjat Magyarország tbiliszi nagykövetsége alapította, és minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik a két ország közti művészeti párbeszédet mélyítik. Az IArt Tbilisi és a magyar nagykövetség öt éve működik együtt, ez idő alatt számos közös kulturális eseményt valósítottak meg. A galéria adott már otthont magyar művészek kiállításainak – többek között Markovics Gábor, Cedric af Geijersstam és Szurcsik József munkáinak –, valamint komolyzenei koncerteknek is, amelyek mind a két nemzet kulturális közelségét erősítik.


Az idei Art Marketen a látogatók a G407-es standon találkozhatnak a georgiai alkotókkal: Rubo Oganesian, Ramaz Razmadze, Lia Shvelidze és Zurab Gabunia műveivel. A stand egyszerre idézi meg a kortárs georgiai művészet sokszínűségét és mély gyökereit. 
 

Közülük külön figyelmet érdemel Rubo Oganesian, akinek leheletfinom, kissé groteszkbe hajló tusrajzai a szecesszió világából táplálkoznak. Nem véletlen, hogy a Nina Ricci divatház is felfigyelt különleges stílusára, és illusztrátorként dolgozott vele.


Szintén kiemelkedő Lia Shvelidze, aki 2024-ben már bemutatkozott a Pesti Vigadóban a „Női Művészek: A korunk arcai” című tárlaton. Az 1980-as években úttörő performanszaival és merész objektjeivel hívta fel magára a figyelmet, s máig az első olyan georgiai női művészként tartják számon, aki nyíltan foglalkozott a női identitás kérdéseivel. A georgiai stand nem csupán műalkotásokat mutat be, hanem egy kulturális barátság történetét is, amely évről évre új fejezettel gazdagodik az Art Market Budapest  nemzetközi közegében.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

