Ezúttal is az újdonság erejével hat az Art Market Budapest

– Milyen jelentősége van az Art Market Budapest számára, hogy idén 15. alkalommal rendezik meg?

Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója (Fotó: Ajkai Dávid)

Az Art Market Budapest különlegessége

– Bizonyos tekintetben semmilyen jelentősége nincs, hiszen aki egy ilyen volumenű és jellegű esemény létrehozása mellett dönt, annak hosszú távon, évtizedekben célszerű gondolkodnia.

Ráadásul minden év különbözik az összes azt megelőzőtől, a folyamatos változást, fejlődést alapelvárásként állítjuk magunk elé, és állítja a közönség az Art Market Budapest elé. Paradoxnak tűnő módon a siker kulcsa a bizalmat megalapozó állandóság mellett az újdonság erejével való hatni tudás.

Miközben közönségünk szívesen tér vissza oda, ahol korábban jól érezte magát, az izgalmat és vonzerőt leginkább növelő hatása az újdonságnak, a váratlan meglepetéseknek van. Tehát a mostani vásárra ugyanazzal az elszántsággal készültünk, mint a tíz évvel ezelőttire, és mint fogunk harminc év múlva, a mostani 15. alkalomnak annyi a jelentősége, hogy másfél évtizeddel okosabbak, szervezettebbek és ismertebbek vagyunk, mint amikor elkezdtük.

– Miben látja az Art Market Budapest különlegességét, versenyképességét a nemzetközi művészeti vásárok között?

– Évente több száz nemzetközi vásárt rendeznek a világban. Már a puszta versenyben maradásért is meg kell küzdeni, amiben a méret, a nemzetközi választék, a látogatószám mind meghatározó tényező. Az Art Market Budapest a maga évente nyolcvan közötti, eddig összesen több mint ötven országból érkezett kiállítójával, több tízezres látogatószámával globálisan megnyugtató, a közép- és kelet-európai régióban pedig hosszú évek óta vezető pozícióban van. De a siker receptjében számos további összetevő is rejlik.

Az Art Market Budapest különlegessége abból fakad, hogy olyan művészeti tartalmak bemutatására fókuszál, amelyek magas minőségük ellenére nincsenek kellő intenzitással jelen a világ globális piacterein. És ennek elsődleges forrásai a feltörekvő piacoknak tekintett régiók, mint például maga Közép- és Kelet-Európa, amihez nálunk jobban aligha ért bárki a világon.

Miközben ez adja a kiállítási anyag gerincét, a fejlettebb piacokról is olyan produkciók bevonására törekszünk, amelyek frissek, még felfedezetlenek, de újszerűségükkel, a szokványossal szakító megközelítésükkel inspirálóan hatnak a piacra, és ezáltal jelentős vonzerővel a közönségre.