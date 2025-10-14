Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

art market budapestkortárs képzőművészetMTK Budapest

Ezúttal is az újdonság erejével hat az Art Market Budapest

Újra Budapest a kortárs képzőművészet egyik európai központja, október 16. és 19. között látogatható az Art Market Budapest. Magyarország legkorszerűbb rendezvényhelyszínén, a nemrégiben megnyílt MTK Sportparkban csaknem kilencven standon 25 ország kiállítói és ezúttal is számtalan meglepetés ígér emlékezetes élményeket a látogatóknak. Ledényi Attila hosszú ideje azon dolgozik, hogy a vásárnak is köszönhetően fővárosunk nemzetközi rangú művészeti találkozóhellyé váljon. Az Art Market Budapest alapító-igazgatójával a rendezvény jelentőségéről beszélgettünk, és az idei különlegességek közül válogattunk néhányat.

Bényei Adrienn
2025. 10. 14. 5:40
Art Market Budapest
15.alkalommal rendezik meg a a kortárs képzőművészeti kiálítást és vásárt Forrás: Art Market
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Milyen jelentősége van az Art Market Budapest számára, hogy idén 15. alkalommal rendezik meg?

Art Market Budapest
Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója (Fotó: Ajkai Dávid)

Az Art Market Budapest különlegessége

– Bizonyos tekintetben semmilyen jelentősége nincs, hiszen aki egy ilyen volumenű és jellegű esemény létrehozása mellett dönt, annak hosszú távon, évtizedekben célszerű gondolkodnia. 

Ráadásul minden év különbözik az összes azt megelőzőtől, a folyamatos változást, fejlődést alapelvárásként állítjuk magunk elé, és állítja a közönség az Art Market Budapest elé. Paradoxnak tűnő módon a siker kulcsa a bizalmat megalapozó állandóság mellett az újdonság erejével való hatni tudás.

Miközben közönségünk szívesen tér vissza oda, ahol korábban jól érezte magát, az izgalmat és vonzerőt leginkább növelő hatása az újdonságnak, a váratlan meglepetéseknek van. Tehát a mostani vásárra ugyanazzal az elszántsággal készültünk, mint a tíz évvel ezelőttire, és mint fogunk harminc év múlva, a mostani 15. alkalomnak annyi a jelentősége, hogy másfél évtizeddel okosabbak, szervezettebbek és ismertebbek vagyunk, mint amikor elkezdtük.

– Miben látja az Art Market Budapest különlegességét, versenyképességét a nemzetközi művészeti vásárok között?

– Évente több száz nemzetközi vásárt rendeznek a világban. Már a puszta versenyben maradásért is meg kell küzdeni, amiben a méret, a nemzetközi választék, a látogatószám mind meghatározó tényező. Az Art Market Budapest a maga évente nyolcvan közötti, eddig összesen több mint ötven országból érkezett kiállítójával, több tízezres látogatószámával globálisan megnyugtató, a közép- és kelet-európai régióban pedig hosszú évek óta vezető pozícióban van. De a siker receptjében számos további összetevő is rejlik. 

Az Art Market Budapest különlegessége abból fakad, hogy olyan művészeti tartalmak bemutatására fókuszál, amelyek magas minőségük ellenére nincsenek kellő intenzitással jelen a világ globális piacterein. És ennek elsődleges forrásai a feltörekvő piacoknak tekintett régiók, mint például maga Közép- és Kelet-Európa, amihez nálunk jobban aligha ért bárki a világon.

 Miközben ez adja a kiállítási anyag gerincét, a fejlettebb piacokról is olyan produkciók bevonására törekszünk, amelyek frissek, még felfedezetlenek, de újszerűségükkel, a szokványossal szakító megközelítésükkel inspirálóan hatnak a piacra, és ezáltal jelentős vonzerővel a közönségre.

Art Market
Az idei Art Market Budapest terein 25 ország kiállítói mutatkoznak be (Fotó: Art Market)

– Miért döntöttek az MTK Sportparkba való költözés mellett, milyen újdonságokat kínál ez a helyszín?

– Az Art Market Budapest kiemelt törekvése, hogy látogatóinak a művészet élvezetéhez, kiállítóinak pedig a műtárgyak bemutatásához kényelmes és élvezetes körülményeket teremtsen. Ez a vásár korábbi helyszínein az általunk elvárt színvonalon már nem volt biztosítható. Időközben azonban felépült Budapest legkorszerűbb rendezvényhelyszíne, amelyet mérete, elhelyezkedése, technikai felszereltsége és rendezvénybarát kialakítása önmagában is egyedivé tesz. Ráadásul a Kerepesi úton, a népszerű Aréna Plaza szomszédságában álló komplexum tömegközlekedési kapcsolódása kiváló, a helyszínre autóval érkező látogatók számára pedig több száz parkolóhely áll rendelkezésre. 

Miközben az MTK Sportpark 11 ezer négyzetméter alapterületű csarnokának belső terében Magyarország legnagyobb képzőművészeti válogatása hazánkban egyedülálló módon egy légtérben kerülhet bemutatásra, sCulture elnevezésű nagyszabású, harminc alkotásból álló köztéri szoborparkunk is nagy területen, minden korábbinál gazdagabb választékkal várhatja a közönséget.

 A köztéri szobrászat a közönség és a művészet közötti kapcsolatépítés frontvonala, ezért szánunk kiemelt szerepet ennek a művészeti ágnak, és itt ehhez igazán kiválóak a körülmények.

– New Europe, vagyis Új Európa: már a vásár egyik kiemelt programja elnevezésének is erős üzenete van. Mi áll ennek hátterében?

– A Mol – Új Európa Alapítvánnyal együttműködésben New Europe néven a közép-európai kortárs művészetet és a regionális művészeti összefogást támogató nagyhatású program jön létre, amelynek rendkívüli befolyása lehet a régió művészeti életében. Az idei évben első alkalommal az Art Market Budapest központi kiállítási szekciójában, a házigazda magyar kiállítók közegében a programba meghívott horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák kiállítási standjain a régió művészeti vezetőivel, művészeivel és alkotásaikkal a vásár látogatói személyesen is megismerkedhetnek. Már most jelentős művészeti szereplők csatlakoztak a programhoz, kiállítóink például a Nyugat-Balkán legjelentősebb magángyűjtője által alapított Avantgarde Galéria, a régió legfontosabb fotógalériája, a Photon és a szerbiai galériák szövetségének egyik alapító-vezetője által létrehozott Bel Art Galéria is. A Budapestre érkező alkotók, befolyásos gyűjtők, intézményvezetők és más meghatározó művészeti szakemberek részvételével szervezett személyes találkozók tovább erősítik majd a régión belüli művészeti együttműködést.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu