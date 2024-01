Tizenkét győri előadás után a 2023-ban átadott Csokonai Teátrumban mutatják be a Coopera és a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen koprodukciójában a Petőfi Sándor A helység kalapácsa című eposzparódiáján alapuló, Kovács Adrián zeneszerző és Bereczki Ágota szövegíró alkotómunkája nyomán létrejött vígoperát. A Petőfi-műből készült opera debreceni bemutatója és előadása különleges szimbolikájú, hiszen a költőt több szál is fűzi a városhoz: itt vált valóra az egyik legnagyobb álma azzal, hogy Komlóssy Ferenc színitársulatának tagja lehetett, itt állt először és utoljára színészként színpadon, valamint fia is a város szülöttje volt.

Petőfi műve, A helység kalapácsa vígoperaként tér vissza. Forrás: Coopera

Az operáról, amelyet nyolc alkalommal láthat majd a debreceni színház közönsége, Mátyássy Szabolcs színházigazgató így nyilatkozott: – A helység kalapácsa bemutatója különleges helyet foglal el a megújult Csokonai Nemzeti Színház Debrecen életében. Az új vezetés által életre hívott operabérlet-rendszerünknek köszönhetően büszkén mutatjuk be a Cooperával közös előadásunkat, ahol neves operaénekesek tolmácsolásában egy kiváló rendezésű, remek humorú premierre készülünk. Külön kiemelném Kovács Adrián bravúros zenéjét, mely egyértelműen prezentálja, hogy egy kortárs opera is lehet fülbemászó, dallamos és a nagy elődökhöz – Donizettihez, Rossinihez – hasonlatos zenei formatannal és jókedvvel ábrázolt többgenerációs, családi szórakozás.

A Petőfi-mű különös, ironikus és parodisztikus hangvételéből táplálkozó komolyzenei, összművészeti produkció az UNITER-díjas Zakariás Zalán rendezésében érkezik Debrecenbe, ahol, a Coopera sajátos működési elvét követve a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen énekkara, valamint a Kodály Filharmonikusok csatlakoznak a produkcióhoz.

Az előadás szólistái között köszönthetjük majd – többek között – Mester Viktóriát, Zábrádi Annamáriát, Bakos-Kiss Gábort, a Liszt-díjas, érdemes művész Molnár Leventét, Szemenyei Jánost és Ujvári Gergelyt, akikhez számos szerepben a színház énekesei is csatlakoznak majd. A teljesség igénye nélkül: Janovicz Zsófia, Rendes Ágnes, Antóni Norbert, Balczó Péter, Donkó Imre és Grega Csaba.

Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művéből, Kovács Adrián és Bereczki Ágota alkotómunkája nyomán létrejött produkció Zakariás Zalán rendezésében újabb sikeres állomása a Coopera programnak. Az előadás Győr után Debrecenbe, a Csokonai Nemzeti Színházba érkezik, és a Szerelmetes Erzsók bájaiért folytatott csatározást, azaz a klasszikus szerzőnk eposzparódiáját vígoperába ágyazva hódítja meg a cívisváros közönségét. A megújulás jegyében tervezünk, ebbe a szándékba mi sem illeszkedik természetesebben, mint egy új magyar mű, korszerűen hangszerelve

– mondta a közös munkáról Szabó K. István, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen művészeti vezetője.

Kovács Adrián zeneszerző a debreceni sorozatról elmondta, zeneszerzőként óriási kincsnek tartja, ha műsorra tűzik egy-egy művét, különösen akkor, ha mindezt szériában teszik. A Cs. Kiss Zsuzsanna jelmeztervező és Csíki Csaba díszlettervező látványvilágában életre kelő előadás a Coopera és a debreceniek többéves együttműködésének következő állomása.

Borítókép: Részlet a vígoperából (Fotó: Coopera/Steirer Máté)