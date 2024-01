Veszedelmes viszonyok Debrecenben

A darabban hatan szerepelnek, aminek különlegessége, hogy minden karakter folyamatosan színen lesz. – Látjuk a szereplőket. Egymást hallgatni olyan, mintha egymás fejében lennénk, mikor olvasunk egy levelet. Ez egy levélregény, ezért meg fogja adni az olvasás, a szöveg befogadásának érzetét is a nézők számára – jellemezte az előadást Kiss Gergely Máté színművész.

A Veszedelmes viszonyok című zenés előadás próbája. Fotó: Facebook

Veszedelmes viszonyok

A párbajnak fontos szerepe van a darabban, akár karddal, akár szóban vívják azt. Az előadás kedvéért a színészek még vívóleckéket is vesznek. Wessely Zsófia színművész szerint ez erős szimbólum, kezdésnek pedig nagyon hatásos, és szépen lefekteti a szabályokat. – Ugyanúgy, mint a sportban, köztünk is megvannak a szabályok, meddig mehet el a másik és mi fér bele. De sportban is van csalás, van, amikor kijátsszák a másikat – emeli ki a színésznő.

A darab azt a rokokó életérzést szeretné színpadra vinni, ami Pierre Choderlos de Laclos regényének születésekor Franciaországot jellemezte. – Nemcsak a szerző iránti tiszteletből gondolom ezt,

hanem úgy érzem, a mai eldurvult, leegyszerűsödött világnak nagy szüksége van arra, hogy a színpadon megteremtődjön egy másfajta emberi létezés képe

– jelentette ki Kiss Csaba rendező.

Borítókép: Rokokó életérzés a színpadon (Fotó: Facebook)