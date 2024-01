Az öröm útja

– Mit jelent önnek, hogy Róma szívében is megcsodálhatták alkotásait?

– A mondás úgy tartja, minden út Rómába vezet. Én most az Öröm útján jutottam el Itália fővárosába. Ez egy egészen kivételes alkalom és lehetőség. Rajongok Rómáért. Mindig szívesen megyek oda, de hogy egy ilyen fantasztikus és kiemelt helyen mutathatom be a legújabb nagyszabású munkám műtárgyfotóit, ez egészen kiváltságos állapot. Nagyon rangos a helyszín. A Santa Francesca Romana bazilika, melyben a kiállítást megrendezték, a Forum Romanum területén található, közvetlenül a Colosseum mellett. Kiemelt és jól látogatott helyszín, ami biztosítja, hogy rengetegen megtekinthessék a Via Lucist.

Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrászművész a Santa Francesca Romana bazilikában (A szerző felvétele)



– A Szent Franciska-bazilikában bemutatott kis videófilmben elmondta, hogy kilenc hónapra volt szüksége a szoborcsoport modellezésének elkészítéséhez. Benedetto Toglia atyát. a bazilika rektorát ez igen megérintette, hiszen kilenc hónap egy magzat kihordásának ideje is.

– Amikor elkészült a tizennégy stáció, számot vetettem, hogy mikor kezdtem és mikor fejeztem be. A domborművek mintázása kilenc hónapot vett igénybe. Ezt boldogan meséltem el a feleségemnek, és ugyanazokkal a szavakkal jellemeztem, mint Benedetto atya. A Via Lucis a műtermemben éppen annyi idő alatt született meg, mint amennyi idő alatt egy anya kihordja a gyermekét. De emellett volt egy másik érdekes észrevételem is. Az agyagban való mintázásnak van egy technikai része is. Szükség van egy váz megépítésére, ami elbírja az agyag súlyát. Sajnáltam erre az időt és hogy gyorsan haladjak, a földre fektettem le a domborműveket és ebben a helyzetben dolgoztam. Ehhez végig térdelnem kellett.

Amikor szembesültem azzal, hogy kilenc hónap alatt született meg a mű, akkor azon is elgondolkodtam, hogy munka közben gyakorlatilag kilenc hónapon keresztül térdeltem a Jóisten előtt.



– Hogyan született meg az elképzelés vagy az igény a Via Lucis megalkotására?

– Egy magánember keresett meg és kért fel, hogy készítsem el az Öröm utat. Akkor még nem ismertem a Via Lucist, utána kellett olvasnom. Ezek után boldogan vállaltam el és vágtam bele a munkába. A helyszín Péliföldszentkereszt, Észak-Magyarország egyik búcsújáró kegyhelye. Itt egy Via Crucis már elkészült. A megrendelőm gondolata az volt, hogy ezt egészítsük ki, ezt folytassuk. Nagyvonalú volt a felkérés, teljesen rám volt bízva, mit csinálok. A megbízás kis domborművekre szólt, de ha elsétálunk a helyszínre, akkor láthatjuk, hogy ez „kis domborművekhez” képest elég komolyan túlnőtte magát. Egy nagy léptékű és nagy volumenű mű született. Szerencsére a megrendelőm nem állt el a szándékától ahogy nőttek a méretek, és végig finanszírozta ezt az óriási beruházást.

A kiállítás (A szerző felvétele)



– Mi a Via Lucis üzenete korunk emberének?

– A Via Lucist ahogy én sem ismertem, úgy sokan mások sem. Kevés olyan emberrel találkoztam, aki ismerte a történetét. Ez egy újkeletű dolog, a keresztény vallásban újszülöttnek mondható, hiszen a gondolat 1968-ban született meg egy belga szerzetes, író és filozófus, Louis Évely tollából, az Öröm útja címmel. Ebben a műben fejtette ki a gondolatait az Öröm út szükségességéről, hogy ne csak a keresztutat járjuk végig, hanem menjünk el a végső célig, az út beteljesedéséig, átgondolva, hogy mi is volt a keresztút célja. Különös, hogy éppen most, napjainkban indult el a Via Lucis stációinak állítása világszerte. Bár jelenleg még nincs sok, de látszik, hogy fel-felbukkan egy-egy új Via Lucis. Szükség van rá, hiszen éppen most éljük azokat a nehéz időket, amikor a kereszténységet nagyon sok oldalról éri támadás. Erőt és hitet ad, hogy a keresztút után ráléphetünk az Öröm útjára is.

– Mit érdemes tudni a szobrokról?

– A stációk kőtömbökbe vannak befoglalva. A drapp színű süttői mészkőből faragott domborművek tardosi vörösmárvány lábazaton állnak. Ezek Magyarország legjobb minőségű kövei. Érdekessége, hogy Péliföldszentkereszt mellett található mindkét település, ahol ezeket a köveket bányásszák. Tehát egyértelmű volt az anyagválasztás, hogy ezekből a kövekből készítsük el a stációkat. A színen kívül a megmunkálásban is kontraszt van a két kő között. A faragott domborműveknek finom, csiszolt felületük van. A vörös mészkő természetes formájában töredezett felületével jelenik meg. Jó összhangban van a két anyag. A domborművek 85 × 55 centiméter befoglaló formájúak. Jó lehetőséget adott ez a lépték, hogy a bibliai történeteket, a stációkat életnagyságú alakokkal, fejezzem ki. Lehetővé tette, hogy az emberi gesztusokat, érzéseket, emberi kapcsolatokat ezen keresztül mutassam be. A tizennégy dombormű mindegyike hordoz egy-egy keresztet a tetején. A keresztek különböző formájúak, amelyek Nagy-Magyarország területéről lettek összegyűjtve. Így a stációk végigjárása egy kultúrtörténeti séta is egyben.