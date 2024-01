Kihirdették a francia Oscarként emlegetett César-díj jelöltjeit

Thomas Cailley filmje 12 kategóriában, Justine Triet filmje pedig 11 kategóriában viheti el a francia Oscarként emlegetett díjakat. Mindkét produkciót jelölték a legjobb film és a legjobb rendező kategóriában is. A legjobb filmek mezőnyében Jean-Baptiste Durand Chien de la casse, Jeanne Herry Je verrai toujours vos visages és Cédric Kahn Le proces Goldman című filmje is versenyben van a díjért.

Anh Hung Tran A szenvedély íze című filmjét, amelyet Franciaország a legjobb nemzetközi film Oscarjára nevezett, de végül nem jutott be az Oscar-jelöltek közé, három César-díjra jelölték, de nem a fő kategóriákban.

Sandra Hüller, aki az Oscar-díjra is esélyes az Egy zuhanás anatómiájában nyújtott alakításáért, a César-gálán is elviheti a legjobb színésznő díját. Ebben a kategóriában még

Marion Cotillard (Little Girl Blue), Lea Drucker (L'été dernier), Hafsia Herzi (Le ravissement) és a belga Virginie Efira (L'amour et les forets) lesz a kihívója. A legjobb színész César-díja pedig Romain Duris (Le regne animal), Benjamin Lavernhe (L'abbé Pierre), Melvil Poupaud (L'amour et les forets), Raphaël Quenard (Yannick) és Arieh Worthalter (Le proces Goldman) között dől el.

A kedden 13 Oscar-díjra jelölt Oppenheimer a legjobb külföldi film kategóriában a César-díjat is elnyerheti. A film brit rendezője, Christopher Nolan pedig az idei ceremónián életműdíjat kap a francia filmakadémiától.

Borítókép: A 49. César-díjátadó gálát február 23-án rendezik meg Párizsban (Forrás: Femme Actuelle)