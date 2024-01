Elhunyt Les McCann dzsesszénekes

A dzsesszénekes-zongorista oroszlánrészt vállalt a soul-jazz műfaj felvirágoztatásában, és olyan előadók merítettek a munkásságából, mint Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, illetve az A Tribe Called Quest, a De La Soul és a Mobb Deep bandák.

A Kentucky államban született Les McCann karrierje visszanyúlik egészen az 1950-es évekig, amikor az amerikai haditengerészetnél szolgálva megnyert egy énekversenyt, majd meghívást kapott az Ed Sullivan Show-ba. Autodidakta módon tanult meg zongorázni, és több híresség is csodálta a tehetségét, köztük Quincy Jones. Első lemeze 1960-ban jelent meg Plays the Truth címmel, amelyet továbbiak követtek. Összesen több mint hatvan albumról van szó, az utolsó 2018-ban debütált. Legismertebb dala a Compared To What, ami a jazz és a gospel stílus ötvözete.

McCann az egyik úttörője volt a jazz műfaj soul és funk stílussal való egyesítésének. Pályafutása során olyan zenészekkel turnézhatott együtt, mint Wilson Pickett, Santana, a Staples Singers vagy Ike & Tina Turner. A 90-es évek közepén stroke-ot kapott, ám ez nem szegte kedvét, így 2002-ben visszatért a zenéléshez, és sosem vonult vissza. Élete utolsó négy évét egy idősek otthonában töltötte. 2017-ben az Oxford American magazinnak nyilatkozva elmondta: – A Navy School of Music-ba akartam járni.

A gimnáziumi éveim alatt, amikor a tankerület kiadta a hangszereket, az én iskolám kapta meg azokat, amik megmaradtak, amiket a többi iskola nem akart.

Úgyhogy egy szuszafon nevű hangszeren kezdtem el játszani, egy nagy kürtön a zenekar hátsó soraiban. Az iskola utolsó két évében végig játszottam, de amikor a haditengerészethez csatlakoztam, rájöttem, hogy ez egy olyan hangszer, amit senki más nem használ – fogalmazta meg.

Borítókép: A dzsesszénekes-zongorista oroszlánrészt vállalt a soul-jazz műfaj felvirágoztatásában (Forrás: GettyImages)