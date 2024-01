Fesztiválsiker: Triesztben és Izmirben is magyar filmeket díjaztak

Két nemzetközi filmfesztivál is magyar sikerekkel zárult a hétvégén. Az Elfogy a levegő a 35. alkalommal megrendezett trieszti filmfesztiválon, mely a közép-európai filmesek tekintélyes filmszakmai fóruma is egyben, a közönségdíj mellett a Cineuropa és a Central European Initiative zsűrijének díját is megkapta a versenyprogram legjobb játékfilmjeként. Krasznahorkai Ágnest a film főszerepében nyújtott alakításáért elismerő oklevéllel méltatta a nemzetközi szakmai zsűri.

A főszereplő Blahó Gergely Az unoka című filmben. Forrás: Nemzeti Filmintézet

Moldovai Katalin első mozifilmje, az Elfogy a levegő a Filmintézet inkubátorprogramjának támogatásával valósult meg, forgatókönyvét a rendező Palóczi Zitával közösen írta. A nagy presztízsű torontói fesztiválon tartott tavalyi világpremierje óta nagy sikerrel szerepel a seregszemléken, Varsóban, a franciaországi Arras-ban, Thesszalonikiben és legutóbb Mannheimben is rangos díjakkal ismerték el. Moldovai Katalin személyesen vette át a díjakat a hétvégén Triesztben.

Blahó Gergelyt, az Oscar-díjas Deák Kristóf rendezésében készült Az unoka című bűnügyi thrillerbe oltott felnövéstörténet főszerepéért a legjobb színész díjával jutalmazta az Izmirben megrendezett Balkán Panoráma filmfesztivál zsűrije. A rendező és Nina Kov forgatókönyvéből készült alkotást Brüsszelben, Los Angelesben, Portóban és a Stony Brooke filmfesztiválon is díjazták korábban.

Bernáth Szilárdot Larry című első mozifilmjéért tüntették ki a legjobb rendező díjával Izmirben. Egy borsodi fiatal felkavaró története a Vilmányi Benett és Thuróczy Szabolcs főszereplésével készült mozifilm, melyből nagy fesztiválkedvenc lett. Cottbusból, Skopjéból, a Riviera filmfesztiválról és Luxemburgból is fontos díjakat hozott el a közelmúltban.

Az unoka és a Larry jelenleg is nézhető a Filmio kínálatában, az Elfogy a levegő február 2-tól lesz elérhető a Filmintézet streaming platformján.

Borítókép: A trieszti filmfesztiválon díjazott Moldovai Katalin, az Elfogy a levegő rendezője (Forrás: NFI)