Konzervatív forradalom: bemutatták Békés Márton új könyvét

A könyvbemutatón Czopf Áron, a Kommentár folyóirat munkatársa, Kiss Lajos András filozófus, valamint Horváth Szilárd, az M5 Kommentár Klub kultúrpolitikai magazinműsorának házigazdája beszélgetett a szerzővel.

Bemutatták Békés Márton új könyvét. A Konzervatív forradalom című kötetről a Nemzeti Múzeumban beszélgettek. Fotó: Földházi Attila/Kommentár hivatalos Facebook-oldala

Konzervatív forradalom

A tavalyi év végén jelent meg a Kommentár Könyvek sorozatában a Konzervatív forradalom című kötet. Békés Márton munkájában a múlthoz való visszatérést, az újrakezdést és az új értékek megjelenését vizsgálja a konzervativizmus szemszögeiből.

Kötetében hangsúlyozza, hogy a konzervativizmust nem lehet megérteni, ha abban csak avítt, kiüresedett tartalmat látnak.

A szerző úgy véli, hogy a konzervatív forradalom célja egyszerre az ősrégi és a vadonatúj felkarolása. Emlékeztetett arra, hogy egyik a másik rész nélkül nem lehet meg.

Czopf Áron, a Kommentár folyóirat munkatársa. Fotó: Földházi Attila/Kommentár hivatalos Facebook-oldala

Az első fecske

Csejtei Dezső filozófus a kötetet a konzervatív forradalom „első fecskéjének” nevezte. Úgy véli, hogy a konzervatív forradalom összefügg a sajátos történelmi eseményekkel és azok társadalmi kényszerhatásaival.

Kiemelte, hogy az első világháború tapasztalatai és a vereség hatására Közép-Európa államai nem tudták követni a nyugati parlamentáris demokrácia útját.

Kiss Lajos hangsúlyozta, hogy a kötet két ellentétes értelmű szó, a konzervatív és forradalmi kibékítésére épült.

Horváth Szilárd pedig rámutatott arra, hogy a 2000-es évek elejétől elementáris erővel jelentkezett a hazánkban a konzervatív gondolkodás.

A modern ellenforradalom

Békés Márton elmondta, hogy a háború ma is jelen van Európában, akárcsak bő száz éve. Magyarország több háborút vesztett a XX. században, most viszont szerinte az alaptörvényünk a józan ész által diktált elvekhez tér vissza, ami a nemzet, munka, család. A konzervatív forradalom is ezekhez tér vissza, ilyen értelemben az „ellenforradalom” a nemzetközi csoportosulások, az USA nagykövetségének kliensei, a forradalmárok pedig a konzervatív értékekhez visszatérő erők – mondta a szerző.



Borítókép: A könyvbemutatónak a Nemzeti Múzeum adott otthont (Fotó: Földházi Attila/Kommentár hivatalos Facebook-oldala)